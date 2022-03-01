家庭有教：從日常小事展現勇氣

勇敢不盲目 先衡量風險

然而當談及小孩子，我們當然不可能要求他們有如醫護人員的勇氣。始終面對病毒與疫情，孩子本身也是脆弱的一群，成人大概只期望孩子保持個人清潔及衛生，維持正常的日常生活作息時間，已經於願足矣。

上期提及研究孩子勇敢心理的荷蘭學者Peter Muris，其另一項研究就發現，當邀請孩子分享一些自己展現勇氣的經歷時，不少人都會指出自己曾經參與或做過、有一定危險的活動，例如在沒有大人看管下跳水、獨自在黑夜中踏單車、在山澗中玩水等。研究並沒有特別就行為的危險程度去評價，惟對家長的啟示則明顯，就是要教導孩子在展現勇氣之前，需要學習衡量自己的能力，能否克服得到事情的危險。

毋須擁有超人般卓越能力

另一方面，Muris的發現也非一面倒。部分孩子的分享或許更具啟示意義，例如受傷時忍痛、在足球比賽中表現英勇、維護受欺凌的同學等。這些事情相對不涉及人身安全，而且比較屬日常生活的片段；更重要的是顯示出即使不擁有超人般的卓越能力，孩子都一樣能夠展示勇氣！

因此家長不妨直接向孩子講解，要展現勇氣，其實只需要在日常生活中做多一點點，做好自己，也就是勇氣的展現。孩子可以從日常的小點子入手，小事如跟鄰居打招呼（不用害羞，鄰居會友善回應）、向朋友唱對方喜歡的歌（朋友會歡喜）、幫媽媽洗碗碟（不用怕打爛，小心點就可）、協助同學向老師解釋誤會（老師會明事理）、為醫護寫張打氣加油卡（他們會感到溫暖）等，對培育勇氣都是不錯的起步點。

然而，即使鼓起了勇氣去嘗試，我們亦可能因別人的反應而卻步，成年人亦然。電視劇《IT狗》中，一向表情木納的男主角在慶祝活動中突然rap歌，其他戰友都感到尷尬靦腆，主角因而緊張得忘記歌詞。能夠衝破心理的關口，勇氣當然可加；而當孩子遇到類似的尷尬情况，又可以如何應對呢？下期將與大家繼續分享。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第386期]