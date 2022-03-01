日式育兒記：疫情下的日本生活

大家有緊貼日本新聞應該都知道日本疫情也十分嚴峻，每日確診數字更是5位數上升，不過感覺日本人早已沒有留意確診數字，所有食肆、體育館、戲院等跟疫情前一樣全部開放，繼續在平行空間生活。

安排彈性 怕染疫可網課或提早放學

學校方面，2月初哥哥小學有3個六年班學生確診，然後六年班全級停一星期，最初我們區規定停課或停級學生的家人也全部需要隔離一星期，但最近條例已經修改至只要學生沒有病徵、家人沒有確診徵狀，停課或停級的兄弟姊妹也可以照常上課。學校早已在剛開學的時候每個學生派發一部平板電腦，若家長擔心子女染疫，或子女本身有慢性疾病，也可以一直使用平板電腦上課；如果家長只是擔心子女脫下口罩進食時受感染，但又想子女上午到學校上課的話，也可以自行中午時間來接走孩子，或讓他們自行回家，處理非常有彈性。然後到2月中，有五年級的學生跟六年級學生染疫，學校因保障學生安全，要求停止面授課一星期，停了一星期之後再繼續，家長們也有心理準備學校隨時停課或停級。

大部分公司安排員工在家工作

工作方面，現在大部分公司仍然響應在家工作，例如我先生的公司最近大裝修，將原有公司租用的地方縮減一半，並宣布就算疫情後也只容許員工一星期返公司1天，另外4天全天候在家工作；而我公司也宣布一直在家工作至另行通知，至少在全國接種第三劑疫苗後才會再作討論。提起疫苗，現時第三劑主要提供給65歲以上長者或醫院工作人士，所有65歲以下的市民也在等消息，我居住的區域說最快也要3月起才可接種第三劑疫苗。可能日本人國民意識比較強，市民也很自動自覺預約接種疫苗，我們區內的接種率高達八成八，又或者大部分人也接種了疫苗，大家也不太擔心繼續自由活動。

雖然回港遲遲無期，隔離時期縮短無望，但仍然盼望能與家人見面，畢竟已經兩年了，希望日本能盡快開關予旅客，讓我能盡快與家人團聚。

文：椰菜媽

作者簡介﹕新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第386期]