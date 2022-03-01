親子筆陣．看得起遊戲：居家抗疫玩遊戲

我們相信遊戲是小朋友健康成長的關鍵元素，即使在疫情下，身處不確定的環境中，遊戲都有助穩定孩子的情緒。因為遊戲可提供抒發渠道，讓孩子重整所見所聞，甚至為生活賦予掌控感。

文具、紙盒自製小遊戲

那麼，玩什麼？只要有玩的心思，其實種種物件也可變成好玩玩意。以下列舉由家中常見物資引發的多個遊戲點子，期望拋磚引玉，激起大家的童心，與小朋友暢玩！

打孔機發射台：

將樽蓋以膠紙貼在打孔機上，放入小毛球或以廢紙搓成的小紙球，再以杯、筲箕或各式容器設置為目標，一按，放手，小球隨即一飛冲天！能否直達目標，就要考考眼界和力度了，即刻開始玩吧！

筆倒塔：

將數十支筆放入電線膠紙的紙圈內，稍加整理，令其自行企立；然後輪流抽起一支筆，看看那個最終令筆塔倒下來，誰獲得最多筆！

文件夾移動水珠：

在白紙畫上圖形或通道，再套入透明文件夾中，滴上水珠，然後上下左右擺動文件夾，看看可否以巧手引領水珠，直達目標；又可加入多粒水珠，來一場水珠追逐賽。

紙盒層層疊：

將不同款式的紙盒由低開始，輪流疊起，看看誰令紙盒塔倒下；想挑戰難度，可將疊起的紙盒一併拿起來，再放在另一紙盒上，看看最終可累積堆起多少個紙盒。

文：王見好 （智樂兒童遊樂協會總幹事 ）

作者簡介﹕智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第386期]