6A爸媽：困獸鬥下愛的教育

大家長時間擠在同一屋簷下，又不能隨意外出，除了易生摩擦外，還會影響感情，人與人之間耐性下降，少一點能耐都會弄到「家嘈屋閉」。歸納很多家長的問題後，想跟大家在此分享一下。

孩子專利 —— 呷醋比較

孩子很懂得互相比較，我家3個小孩 ABC 常常互相比較。一時投訴別人比自己多玩具，一時眼紅別人勝過自己，最害怕聽到孩子申訴「你都唔惜我」。當爸爸的，或許有時表現得不公平，但不易察覺，當大家常常擠在一起時，彼此的忍耐力都下降，孩子就更易有這種感覺。遇上孩子心情欠佳，甚至會哭成淚人，假如父母不及時處理，傷了孩子的心，甚至會留下深刻的疤痕，實在後患無窮。

呷醋是孩子的專利，幾乎每個小孩都會。就算是獨生子女也會為別家孩子呷醋，甚至呷自己爸爸媽媽醋呢。還未知如何處理前，先要表達一下我們的接納，明白這些都是小孩正常的反應，就更易處理互相比較或呷醋的問題了。

在家網課 —— 效果欠佳

在家線上學習是家長另一個煩惱的問題，究竟要不要坐下來監堂呢？或者在旁斟茶遞水，或為小主們找失落在天際的課本習作？孩子在家或許有太多東西令他們分心，上課常常靈魂出竅，教師問問題才勉強回歸地球，往往都達不到預期效果。

家長可能很擔心、很生氣，也可能變身「長氣袋」催三趕四。經過一段在家上課的日子，我學懂了退後一萬步，明白原來很強的孩子都是一樣的，我們大人工作在ZOOM的時侯也是人坐下來，做其他東西。可憐的孩子在監視下，卻要坐定定聽書。

情緒爆發 —— 多摩擦 易走火

一家人生活，你有你忙的，我有我忙的。可是當停下來時，並不一定是和諧快樂。因為見面多，易生摩擦，令各人之間衝突也增多了。這些場面其實在平時都會發生，可是各人或許會嘗試忍耐一下。但在人滿之患的家裏，耐性可能早就磨蝕了，動不動就會爆發，損害關係，又令情緒低落。

解決方法 —— 退後 冷靜 同理心

在6A品格教育裏，第一個A就是接納（Acceptance）。為什麼要放第一？因為爸爸媽媽最需要學習的，就是退後一步，學懂接納孩子。就以上述煩惱為例，我們若學懂接納，就會輕易地為孩子想深一層。我們會明白孩子都是容易呷醋的，孩子都是難於集中的，孩子的情緒跟耐性是有關係的，跟大人一樣。唯有接納孩子，才有機會令自己冷靜下來，才會生出同理心。同理心就是困獸之鬥唯一出路！

我們再細心思考，就算家裏有各式各樣的煩惱，孩子還是每天問︰「今天你會在家工作嗎？」反映他們心裏，總是希望有你在旁，那是因為他們總是單純地需要你。我們內心之所以有各種不滿，往往是因為孩子未能「達標」。那我們不妨嘗試，放棄要孩子理解我們，且由他們最愛的爸爸媽媽主動去接納、理解孩子吧！

文：Vinic爸爸

作者簡介﹕3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第386期]