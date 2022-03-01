中醫意見：早睡飲湯水 養脾胃強肺氣

早餐有「米氣」增免疫力

一日之計在於晨，楊明霞建議孩子在早上吃有「米氣」的早餐，例如粥、米粉、飯。她解釋，米氣養脾胃，強健的脾胃能把養分好好輸送到應該去的地方，免疫力自然增強，「所以想小朋友身體強壯，早餐應該認真吃，不應『求求其其』吃個麵包，甚至以燒賣、魚蛋當早餐」。

羅漢果水潤喉排宿便

從臨牀辨症，楊明霞發現，新冠患者的症狀較多屬於風熱型，「最近透過視像替多個確診者會診，他們以風熱型居多，很熱氣、喉嚨腫痛」。所以家長要保護孩子的咽喉，減少口乾的感覺，除經常喝暖水，還可飲用羅漢果水。「羅漢果有去肺熱、潤腸通便的功效。中醫相信『肺與大腸相表裏』，即是肺和大腸的蠕動很有關係。小朋友很多時有肺熱，飲用羅漢果水，不單可滋潤喉嚨，亦同時有助他們排走宿便。」不過要注意分量，她指嬰兒不可飲用，3歲以下幼童，可把羅漢果剝成小塊後取2、3塊煲水，3至6歲可用四分之一個，6歲以上可加至半個，「用水壺裝起，口渴便飲，一星期飲一至兩次就足夠」。

家長在平日亦可因應小朋友的體質，煲多些強身健體的湯水給他們。楊明霞提議了兩款有益湯水︰

1. 黨參紅棗湯（2至3人分量）

材料︰

黨參3錢、紅棗5粒、無花果2粒、瘦肉600克

做法︰

瘦肉洗淨汆水，紅棗去核，把所有材料放入鍋中，注入適量的水，煲1.5小時，加鹽調味

功效︰補脾益肺

2. 海參響螺燉烏雞湯（2至3人分量）

材料︰

海參1條、響螺3隻、無花果2粒、烏雞半隻

做法︰

響螺和烏雞洗淨汆水，海參浸發後切大件，把所有材料放入燉盅，注入適量的水，隔水燉3小時，加鹽調味

功效︰養腎潤肺◆

9時許上牀睡覺

除飲食，早睡亦可提升孩子的免疫力。楊明霞稱，在中醫角度，24小時可分作12個時辰，每個時辰主管各個臟腑經絡的功能，例如晚上11時至凌晨1時是膽經運行，凌晨1至3時則是肝經運行。如果在晚上11時至凌晨3時期間熟睡，對整個身體都有幫助。「小朋友最理想是9時許至10時上牀睡覺。美國亦有研究發現，早睡兒童的記憶力比晚睡的高很多。」

但病毒無色無味，始終防不勝防，萬一不幸中招，伴有風熱症狀者，例如喉嚨痛、身體發熱等，楊明霞教路可用少許金銀花、菊花和竹葉泡水飲用，紓緩不適，「金銀花和菊花有清熱、利咽喉作用，亦可驅風熱，加入竹葉則有助利水。如果同時服用西藥，就最好相隔2小時才飲用」。情况緊急的話，她建議可找中醫視像會診，「中醫以固本培元式抗疫，對症下藥的話，我有好幾個確診病人，2、3天症狀已經紓緩，甚至痊癒，快速檢測也呈陰性」。

[Happy PaMa 教得樂 第386期]