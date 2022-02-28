醫徹中西：中西醫診症法則

香港中西醫結合醫學會／中西醫醫學平台（HKAIM/IJOP）憑藉過往經驗和向前策略，開展一系列課程，讓中醫西醫了解專病，由皮膚病患、中風、癌症等開始，務求業界明白中西醫合力的力量。第一個課程逾300人報名，中醫之外，更有不少西醫參加。我打頭陣介紹中西醫整體醫療的基礎法則，更將一些平常少談及有用的中西醫法則講解出來，希望大家思考及應用。

體質變化影響底子

中醫西醫共識之處，其中一個重點，是身體底子（body state）。身體各部分細緻體質變化情况、本體資源足或鞏固程度不足，都會影響身體底子。

以一架車做比擬，若只單純加大摩打馬力，則容易跣胎滑車，所以需要同時加闊車胎；但車胎太厚闊，又會吸着地面令轉彎不容易！調校好馬力、車胎後，可以高速行車飛快之時，又要有機件幫助敏銳觀察而隨時應變；總之各樣匹配才是好。如是當人老了，體質底子不同、反應也不同，凡事過猶不及。這些不論西醫中醫，認真也是有辦法看得出。

身體底子差，可比喻為窮人，家裏只有1萬元，朋友問他借1000元（10%），怎能借得出呢！若家裏有1億元，朋友問他借1000萬（10%）就相對從容。雖然同是10%，但反應不同了。身體也是一樣。

身體底子是窮是富，醫生可看得出，病人自己卻未必知道。底子差的病人眼睛凹下、顴骨下削，手指肉消陷，是可見的；會加上容易「發窮惡」脾氣差，容易憂愁。

多年前一個30歲病人，身體非常好，少見病患，但一次簡單發燒感冒，及後經常出蕁麻疹。因為體質變了，身體反應也變了，不單是免疫系統改變，神經系統或內分泌系統也會改變，需要調理才能復元。

不論西醫中醫，都要注意病人有沒有體質變化，自然找到醫療法則，有助恢復。

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文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）