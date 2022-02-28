濫補誤補傷身 改善虛證 進補因時地制宜

《黃帝內經》曰：「邪氣盛則實，精氣奪則虛」。「虛證」是指正氣不足或過度消耗，與邪氣盛而正氣未衰之「實證」相反。《黃帝內經．玉機真藏論》有「五實、五虛」之說，認為脈細弱無力、軀幹及四肢冰冷、體力不支語聲低微、大小二便失禁、胃口欠佳不欲飲食，都是體虛的典型表現，反映身體機能衰弱。至於脈盛而有力、身體及四肢烘熱、脘腹脹滿、大小二便不通、胸悶氣窒，皆為邪氣盛的「實證」典型表現。

虛證分先天後天兩大類

導致虛證的原因，有先天和後天兩類。前者屬於稟賦不足、先天缺陷，與現代如遺傳等因素有關。後者則與後天失調和疾病耗損有關，如長期飲食失調、身心過勞、缺乏休息或運動、年老、久病失治誤治等，都會耗傷正氣導致身體虛弱。臨牀上大部分虛證都與後天因素有關。身體虛弱不僅會影響臟腑功能減退，也會較易感受外邪；患病後病情會較易惡化，而且也較難復元，容易在病後出現後遺症或舊病復發。

中醫理論認為「虛則補之」，針對虛弱的失調，治之宜用補益扶正的方法，通過提升臟腑、氣血機能彌補不足。具體醫治方法包括運用有補益功效的中藥、有補益特性的穴位，或有補益作用的針灸或按摩手法。

分清虛弱性質 對症下藥

改善虛證，需要根據虛弱性質採用相應的補法。氣虛者，治宜補氣，常用中藥如人參、黃芪、白朮、山藥，常用穴位如百會、膻中、脾俞、足三里。血虛者，治宜補血，常用中藥如當歸、熟地黃、白芍、何首烏，常用穴位如血海、三陰交、天樞、關元。陽虛者，治宜溫陽驅寒，常用中藥如巴戟天、鹿茸、菟絲子、淫羊藿，常用穴位如湧泉、腎俞、命門、神闕。陰虛者，治宜滋陰潤燥，常用藥如麥冬、枸杞子、百合、龜板，常用穴位如太溪、照海、陰陵泉、復溜。

臨牀上，每個人體質和病情往往有很大差異，而且不少患者證候都是虛實夾雜，因此在運用補益的時候，要根據當時的具體病情，並且要四診合參，綜合全面分析，不能只按一兩個表現斷章取義。一般而言，邪氣偏盛而正氣未至大衰者，可先祛邪，後補益。邪氣盛而正氣同時虧虛者，宜攻邪與扶正並施。邪氣已衰而正氣亦虧者，應先扶正，以使正氣勝邪。邪氣漸退而正氣仍存未虧者，宜注意飲食清淡，保持充足休息，勿使過勞，以待善後。

配搭健脾中藥更吸收

體虛人士進補時，還要注意「因時」、「因地」制宜，和顧護脾胃功能。在夏天炎熱時，如非必要應避免過用藥性辛熱的藥物；在冬天寒冷時，可酌量增加溫陽驅寒的力度，是謂因時制宜。在氣候乾燥的地域，進補時忌過分溫燥，要顧及保存陰津；或在氣候潮濕的環境，進補時忌過分滋膩，要顧及維持脾胃的運化，是謂因地制宜。凡服用任何補益藥物，都需要首先經過腸胃的消化和吸收，才能發揮補益強身的效用。因此在扶正補虛時應同時考慮幫助消化，如在進補時配合使用有理氣、健脾功效的中藥，如陳皮、砂仁作為佐使藥輔助，以促進補益藥之消化吸收，從而提高療效。

■知多啲：忌補過度 身體恢復可停

誤用不對證的補藥，有可能造成不良後果，例如證屬血虛、陰虛的人誤用性質較溫燥的補氣藥或補陽藥，會加重津液耗損，出現喉嚨痛、口乾、煩躁不安等「上火」反應；證屬氣虛、陽虛的人誤用性質較滋膩的補血藥、補陰藥，會妨礙脾胃運化和氣血運行，出現胸悶、胃脹等不適反應。

此外，針對虛證運用補益調治時，要緊記「中病即止」，當身體功能逐漸恢復時，要減少進補力度或者停止進補，慎防進補過度，造成濫補。濫用補藥並不會令身體更加強壯，反而會因為身體無法耐受，而產生不良反應。過度補氣、溫陽，中醫認為「氣有餘便是火」，容易引起燥熱、津傷的失調，症狀包括身熱、煩躁、失眠、喉嚨痛、口乾、暗瘡、便秘。過度補血、滋陰，除了會妨礙脾胃運化，導致食欲不振、胃脹、胃痛等不適外，也有機會窒礙氣血運行，引起氣滯、血瘀。

經後未必需進補

有些女士經常習慣在經期後服用有補益氣血作用的中藥或成藥，如當歸、紅棗、阿膠、四物湯、八珍湯等，試圖「補回」月經期間的氣血流失，並增進精神體力，其實未必適宜。女性在經期後有否進補需要，應視乎虛弱的實際情况。若經期後僅有少許疲乏，對日常生活影響不構成嚴重影響，此時應着重保持充足休息，讓身體自我調節，一般在數天便可恢復，毋須刻意進補。若經期後持續頭暈眼花、精神難以集中，或出現腰痠腳軟，對起居生活構成相當困擾，便可根據虛損的程度適量補益。不依實際體質狀况而盲目進補，便是濫補，會對身體有害。

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文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：王翠麗

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