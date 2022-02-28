有營貼士：清淡例湯或高鈉 口乾易攰

隨餐附送例湯，也可能暗藏陷阱！「大家覺得例湯很清淡，但小心鈉含量可能很高。」冼以常見的青紅蘿蔔豬肉湯為例，食安中心曾測試過10間商戶的樣本，以1碗湯有240克計算，鈉含量由214至792毫克不等。世界衛生組織建議一般成人每日應攝取少於2000毫克鈉，即約1平茶匙鹽。冼雯菁計算1盒兩餸飯連湯的鈉含量（餸菜以100克計算）：西蘭花炒魚塊有310毫克，羅漢齋有330毫克，加上青紅蘿蔔豬肉湯的214毫克，「總共854毫克鈉，已經佔1天鈉建議攝取量逾四成，但已是揀選相對健康低鈉的餸菜」。

「鈉質除了會影響血壓，也影響體內水分平衡，令人容易覺得口乾、疲累。」冼指出，除高血壓人士外，一般人也應盡量減少攝取鈉。另外，不同飯店烹調方法有很大差異，以食安中心測試資料為例，鹹蛋蒸肉餅（每100克）鈉含量由最低240毫克至最高730毫克；蝦仁炒蛋（每100克）脂肪含量則由13至30克！「要自行觀察和判斷也十分重要，如果試過這間比較濃味、肥膩的話，就要看有沒有其他選擇。」

多油煮素菜 熱量倍增

另外，素菜亦可能暗藏致肥危機。萬侃提醒，羅漢齋雖是植物性食材，「但部分飯店會落很多油烹煮，令熱量增加一倍或以上。」炒飯是另一陷阱，1平碗揚州炒飯熱量與白飯相比，高出92千卡，同樣不容忽視。