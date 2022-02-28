藥劑：WhatsApp免費用藥諮詢 3天回覆

醫護行社區藥房設有WhatsApp熱線，免費提供居家遙距醫療支援服務，如藥物、輕微疾病諮詢服務等；由註冊非牟利組織醫護行者的醫護團隊，包括註冊藥劑師、營養師、護士等回覆查詢。

了解全家健康狀况再建議

接獲求助後，團隊會評估求助者和家人健康狀况、家中有多少成人、小朋友（需了解歲數及體重）、有沒有孕婦或患長期病的長者。了解各人用藥背景、病况後，才為求助者提供用藥建議，如疫情期間可配備哪些合適的平安藥清單等資訊。服務不設送藥，求助者要自行到註冊藥房購藥。醫護行社區藥房高級藥劑師、香港大學藥理及藥劑學系講師王潔婷指出，目前每天約收到超過500名病人短訊，團隊安排每天約4名成員回覆，病人一般需要等待約3天。

公院免覆診 護理連鎖店取藥

至於長期病患，疫情期間不便到公立醫院或診所取藥，可考慮到設有註冊藥劑師的指定萬寧分店取藥。萬寧於2020年起設有標準藥物取藥服務，醫管局轄下指定17間公立醫院的專科門診病人經核實資格後，可在指定萬寧分店取藥。病人需在覆診期前14天內向所屬醫院專科門診確認符合「免覆診取藥」的資格，並登記「醫健通」。取藥服務需收取$50行政費。

另外，香港執業藥劑師協會提供免費WhatsApp藥物、接種新冠疫苗諮詢及送藥服務；並與社區藥房合作，以無接觸形式送藥，各區收費約100元（離島另議）。

■醫護行社區藥房

免費WhatsApp熱線：6618 9212

網址：www.hia.org.hk/pharmacy

■萬寧

查詢：2299 3333

服務詳情：bit.ly/3IkrQkE

■香港執業藥劑師協會

WhatsApp熱線：6903 1813

服務時間：周一至五上午10:00至晚上7:00；周六、日上午10:00至下午1:00

[健康]