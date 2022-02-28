中醫：未能聞、切 自拍舌、喉助診症

通話環境必須光亮安靜

遙距診症多用視像通話形式。張懿松表示，中醫以四診「望聞問切」了解病人狀况，但遙距診症未能聞診（聽聲聞息）和切診（把脈），因此醫師須問得更仔細，診症亦不是單靠視像，病人或要補充文字資料，又或拍下舌頭、喉嚨的照片。視像通話環境必須光亮及安靜。

張建議，病情穩定的長期病患，如只需定期覆診跟進，可跟主診醫師查詢有沒有遙距診症；新症則建議親身求醫，因遙距診症限制了四診檢查和治療手段；另外，部分病症亦很難用遙距治療，例如需針灸治療的痛症。

核對藥物標籤姓名免錯漏

取藥方式方面，診所各有不同安排，包括親友代取、速遞送藥等，預約診症時應問清楚取藥方式和運費。收到藥物時，除了檢查包裝有無破損，也要核對藥物標籤上有否印上自己的姓名，以免運送有錯漏。

網上資訊發達，有林林總總的「自療」建議。張懿松提醒，「無論大家有什麼藥物在手，都應先諮詢專業人士才用藥，查詢自己身體狀况是否適合服藥」。

提供遙距診療中醫／中醫診所名單：

網址：bit.ly/3IlKys7

■實測：發燒可安排視像診症

除了上述名單，亦有中醫團體提供遙距診症服務，記者親身測試。

浸大中醫2019冠狀病毒感染者免費網上診症服務

．由9間浸大中醫診所的醫師為求診者以ＷhatsApp遙距診症

．詳情：bit.ly/3shVtNJ

．實測：記者致電名單中首兩間診所預約，第一間接通後電話錄音不停在「轉駁中」，約兩分鐘後記者掛線，第二間長響沒有接聽，約兩三分鐘後斷線

《中醫．生活》中醫贈醫施藥計劃

．每日提供500多個名額，為全港市民贈醫施藥

．初診到診所面診，診金連2日藥免費；覆診以Zoom遙距形式，​由初診日起3個月內藥費85折

．詳情：bit.ly/3BNOKOR

．實測：記者上網登記個人資料後，約2小時收到回覆；惟發燒病人不安排面診，但可立即安排視像診症；而藥物要由朋友代領，暫時不設送藥服務

[健康]