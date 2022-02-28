有無回應？排期幾耐？如何取藥？ 實測遙距診症

現時不少中西醫都提供遙距診症和藥劑服務，能否成為無助市民的及時雨？記者親身測試了幾個提供遙距醫療的平台，結果如何？

西醫：檢測陽性 醫生隔空解難

疫下不少正接受家居隔離的人需要醫療協助。養和醫院自2020年起推出視像診症服務，至今服務過逾300名病人。養和醫院副院長陳煥堂指，視像適合舊病人、長期病患及覆診患者，因為醫院有病歷紀錄，醫生與病人間亦已建立醫患關係，了解病人病史，視像診症就較順利。長期病患相對適合此方式，如高血壓、糖尿病人，透過血壓或血糖紀錄，醫生可監察患者病情；新冠病毒檢測相關的諮詢都適用，如快速測試驗出陽性，患者不知怎辦，又或擔心自己有染疫風險，醫生可隔着熒幕解答患者疑慮，減低大家傳染風險。

視像診症限制不少，陳煥堂舉例無法按診及聽診，「如肚痛，未按過未必知道哪個地方痛；咳嗽，可能要聽肺部有沒有問題，或有些情况需要做化驗」。如果醫生認為難以隔着熒幕準確斷症，病人或需改接受面診。陳煥堂建議病人以遙距診症前，可先準備好血壓、血糖紀錄。

新症未必適用 藥費或另計

除了養和醫院，現時有數個醫療機構和平台提供西醫遙距診症服務（例子見右表），大部分只接受舊症病人預約，新症或需事先致電查詢。取藥安排方面，部分服務的診金不包括藥費或送遞服務，需另行收費，病人或要自行到診所取藥，預約服務前宜了解。

■實測：預約期或長至3到10日

記者實測3個平台，在截稿日預約，聯合醫務最早可供預約日期為3天後，而卓健醫療最快則要10天後，似乎難以協助遇上發燒喉嚨痛等急症的病人。

須先上載身分證

至於DrGo應用程式，登記過程須先上載身分證及個人資料，惟記者當天登記後平台顯示未能找到合適醫生。

文：李欣敏、張淑媚、植蔚卿

編輯：梁小玲

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