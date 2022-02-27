地盤選秀：粉嶺戲院落幕消失 聯和墟多元延續 接通新舊居民

乜窿窿：粉嶺聯發街1號

清拆時間：2018年

地盤面積：6781平方呎

背景：1953年露天的聯和戲院開幕，共640個座位。之後獲邱德根投資營運，於1959年加建上蓋，易名為粉嶺戲院，主禮嘉賓有新界副民政署長黎敦義及影星吳君麗和石英等，後來亦成為區內晚會和表演場地。戲院於1991年分拆出兩個影廳，共有721個座位，最終於2010年結業。地盤將發展為樓高17層的分層住宅，另設兩層地庫。

舊·時·回·憶

播邵氏片、印度片 迎合不同文化

粉嶺戲院被稱為新界最後一家「鄉村戲院」，在65歲的前街坊馮炳福記憶中，它屬墟市的周邊建築，鄰近菜田，雖然在1960年代已有冷氣，但不減簡樸：磚木結構、黑色瓦片金字頂、木座椅；門前有賣蔗、魷魚、東風螺等檔販，但戲院卻寫明「請勿攜蔗入場」。上映的戲碼屬二輪電影，但算主流，他曾陪家人去看黑白片粵劇，如《鳳閣恩仇未了情》（1962）、《龍鳳爭掛帥》（1967），如電影不賣座，更可以試「掹衫尾」入場。他印象最深的是，周末會有三五成群的啹喀兵拿着啤酒，在門口魚貫進場，有的帶着家眷。據悉戲院應屬邵氏院線，但會特別放映印度電影，本地人則多數不會買票。聯和墟服務的居民涵蓋沙頭角公路、上水、大埔，既有原居民和客家人，亦有1950年代來港、向原居民租田種菜為生的移民，以及在港駐守的外籍軍人。據他所知，1960年代有過千人駐守皇后山軍營，以啹喀兵為主。若在升職或服役滿9年後，家屬可以到軍營生活3年。他們由軍地出來的第一個「市中心」就是聯和墟，故這裏變成他們的生活圈，提供一站式零售和娛樂：賣英軍衣飾用品的和豐百貨；玩樂的歌舞廳、冰室、戲院；在戲院旁的「紅燈區」。據李浩暉〈新界墟市：粉嶺聯和墟〉一文所說，每當有軍機來港，他們就會在墟內購置大批物品寄回尼泊爾。比起其他聲色犬馬場所，他說：「戲院算是聯和墟中，大眾都接受到的娛樂。」於1960年代，駐守粉嶺的巴基斯坦裔警員增加，住在聯和墟旁的已婚警察宿舍，他童年也曾和巴裔孩童踢球。

墟市設戲院 仿效石湖墟

老街坊談到粉嶺戲院時，都會與同時期、上水石湖墟行樂戲院比較，見證了新界墟市之間，特別是上水與粉嶺的較勁。據陳國成〈聯和墟的建立、經營與發展〉所寫，聯和墟佔地約61萬平方米，以200萬元興建，於1951年啟用，在規劃之初已有戲院，墟期亦與石湖墟相同。當時粉嶺區村民不滿由上水廖氏管理的石湖墟，希望另建新墟，鄉紳商賈組織了聯和置業有限公司管理墟市，並集資招股，由粉嶺及沙頭角居民以村落、祖堂、嘗產或個人名義認購，但並沒有上水廖氏的參與。另一居民劉先生則記得兩邊不咬弦的原因，還因為聯和墟親國民黨、石湖墟親共產黨，他比較兩者：「石湖墟早少少發展，熱鬧好多，聯和墟較靜。兩邊位置相近，但很多巴士、小巴都以上水為總站。聯和墟就是沙頭角公路一帶，服務對象有些不同。」他認識一些從前曾加入香港義勇軍的朋友，假期就會從新圍軍營、皇后山軍營到聯和墟購物和消遣。

影．迷．解．畫

貪人少僻靜 獲贈電影海報

住在粉嶺約40年的魏小姐憶述，1990年代的日場觀眾主要是游手好閒或來歎冷氣的叔父，席上只有她一個十來歲的女學生。她自小就愛追星和看港產片，在粉嶺戲院看遍劉德華的電影，經常在回下午校前到戲院，後來更修讀電影：「不算是啟蒙，但都真算是我『蒲』得最多的戲院。」那時北區居民只有行樂和粉嶺兩家戲院選擇，行樂屬大戲院，較具規模，她則貪這間戲院較僻靜，「不是居民都不知有這戲院。只有鄉公所那些叔父可能會來看電影。印象特別舒服，沒人爭位置，好安靜，較自在」。因為甚少觀眾，不喜歡看戲進食的她，可以專心坐在酒紅色的絨布椅上觀看電影。「學生覺得高級。它又是大銀幕，座位相對少，好開心。」舊戲院戲碼不多，放映期較長，她一齣戲可以重看幾次。

戲院沒變 觀眾變

那裏給她的印象是規矩寬鬆，清潔、帶位、檢票都是三兩人，售票處如像保安室。三級片沒人查身分證、觀眾可以偷偷走到另一影廳，由於沒大戲院般嚴謹，她有次見到職員在換掉《旺角卡門》（1988）的電影海報，隨意放在地上，就主動問職員可否送給她。「劉德華那些海報都在那裏儲回來。」後來職員已認得她，會給她到倉庫拿全新、沒摺角的，甚至她沒買票也送。「好重好大卷，在聯和墟拎住坐小巴返屋企，好威。」戲院拼湊她的成長片段：和家人在這看賀歲片；作文比賽寫了劉德華電影，之後得獎，領獎地恰巧是戲院旁的鄉事會；郭富城在附近拍戲，她和朋友等探班時順道去看齣戲。

社區老化 時代不同

自從跨區交通便利，港島九龍有大院線，居民就更少光顧區內戲院，2002年某部港產片在這上映7天，只有330元票房。她亦在2000年代開始往外跑：「聯和墟人口不多，很多是老人。一般人周末放假都想去九龍，不想去粉嶺戲院。就算1990年代電影業興盛，都沒什麼客人。」她覺得這戲院向來整潔清靜，沒有新科技，但算「安守本分」，只是人們需求轉變，「街坊現在不需要戲院，不是戲院問題，是社區老化和時代真的不同了」。正如劉先生也說：「沒事去看齣戲的生活離我太遠，墟市生活就更模糊了。」

未‧來‧憧‧憬

外來人口增 交通、活動配套助適應

海聯廣場、榮輝中心等屋苑和居屋項目自1990年代相繼落成，粉嶺迎來另一批新居民。粉嶺名都曾設迷你戲院，令粉嶺戲院的票房更慘淡。馮炳福覺得現在聯和墟已是個以外來人為主的地方，皇后山邨完成入伙後，連同毗鄰的山麗苑，可容納逾3萬人，聯和墟是主要接駁點：「他們搬進去住，但很多人工作地點仍在市區。可能要照顧不同人的需要，最主要考慮是交通配套。」例如加建便利皇后山邨居民到聯和墟，或是轉往市區的車站。昔日多數由上水出市區的巴士都會行經聯和墟，但後來那車站已改為的士站。他亦關注新居民與原居民的關係，「以前小學讀書，我們不屬於粉嶺圍，與他們互動始終有分別，不會一起玩或放學」。但因原居民有放煙花、巡遊、打醮、神功戲、廟會等節慶習俗，他都會去湊熱鬧。「現在有沒有人幫搬進去的人認識社區和這些鄉村傳統呢？」

此外，也可按新居民的生活作息，增設戶外活動設施：「現在粉嶺、上水主要有北區公園，較靜態和休閒。」魏小姐也有相近觀察，說留意到近來區內多了玩滑板、用滑板代步的十來歲年輕人，當中不乏少女，估計是受滑板運動潮流影響。但該區居民多為長者，她見過有滑板手從粉嶺火車站沿路及天橋滑下，不禁覺得危險。她明白玩滑板就是要「型」，躲在公園沒意思，所以建議增設小型滑板設施。若設在聯和墟，位置方便，也可讓年輕人在街坊面前大顯身手。

移民來謀生 少壟斷較開放

浸大社會學系副教授陳國成在粉嶺長大，曾研究聯和墟，認為這些建議都符合了聯和墟一直以來外向型的發展格局。他指當年殖民地報告清晰寫到，政府不太滿意石湖墟的管理和衛生環境，認為那裏是「新界最不整潔和沒規劃的墟市」，故支持粉嶺另建一現代墟市。其時亦是個歷史時刻（historic juncture），適逢中國內地政治變遷和香港農業政策改變，政府藉此引入現代化城市模式及處理蔬菜供應，同時也涉及上面提到的新界大族勢力：「墟市不是純粹的經濟活動，也是表達權力的地方。」石湖墟由上水廖氏控制，但聯和墟由則由聯和置業有限公司建設，採股份制，變相沒有圍村壟斷的現象，建墟時也因為國內移民增加，來自南番順的菜農搬入，故整個墟市都有較開放的商舖生態。他憶述小時候除了有戲院，亦有教堂、農具店、菜種行、書局、西醫、同鄉會、西餐廳、快餐店，切合不同居民需要，「也是附近村落蔬菜批發集散地，對外來者不見抗拒排斥，不像以血緣為基礎的祠堂建築較具排他性」。隨鄉村城市化、墟市消失、住進更多區外人，他認為社區意識日漸薄弱，解決方法是不能只高舉歷史，要吸引年輕人，注入活力，「活動重心可放在年輕人上，可以是消遣、休閒的現代設施，讓它成為居民生活一部分，吸引他們去休憩停留，不用全部緊扣歷史或太深入也可」。

舊樓離不開收購、清拆、重建三部曲，工程漫長，有時水盡鵝飛，長草餵蚊；有時噪音轟隆、地殼震動，在圍板外呆望，難免一邊好奇一邊緬懷。我們收集街坊居民的回憶片段，一起天馬行空展望將來。最後來一個選秀大賽，由各方組成評審團，選出最美的地盤想像。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供、梁雅婷

{ 插圖 } jat1zik6

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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