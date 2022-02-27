家常便飯：攤喺度——由佢！ 長時間待在家的悠閒煮食法

兩年過去，你和你的廚房也​​別來無恙嗎？這段日子，我們待在家的時間又再增加，就此分享來自我媽的簡易食譜，只需做好幾個步驟，其餘可交給時間去完成，正好利用留在家的時間，一邊輕鬆煮食，一邊完成繁瑣事務。

在家找細藝

長期留家，有人叫苦連天，但對於一向喜歡宅在家的人就不是問題，這方面着實要請教我媽。每當政府收緊防疫措施，她的朋友都抱怨在家悶到發慌，我媽卻說：「在家也有很多細藝！」

子女長大，媽媽的空閒時間也就多了，有陣子日程排得滿滿，上曲社、學樂器、返教會、做義工……這兩年疫症來襲，活動大減，於是她每天花最多時間的，就是看YouTube影片，什麼也看一通，看得最多是煮食教學。雖然她的煮食經驗豐富，然而每當看到新穎的食譜，也會躍躍欲試，還會比較不同人的做法，集百家之大成，在自己的廚房反覆試驗。

調校、調校、調校

做麵包，是媽近年的興趣之一。「出面啲麵包落好多防腐劑、膨鬆劑，我自己整完全無喎，我覺得健康啲！」麵包這回事，受材料、溫度、發酵時間多個因素影響，即使跟足食譜做也不保證成功，但她總是屢敗屢試。「試完都會唔成功㗎，要自己調校，例如水分未必啱自己，我又調校、調校、調校……校成咁囉。」媽笑說，自己做麵包，分分鐘貴過買現成的。那麼為何要花這些心機？「我得閒吖嘛，我大把時間！」說出來有種霸氣，當想到父母辛苦多年，現在能過悠閒日子，揮霍時間，作為女兒實在倍感安慰。

媽媽其中幾個常用食譜，都是用長時間方式烹調，只需做好前期工夫，中間重複簡單步驟，其餘就交給時間去完成。例如今天介紹的免揉麵包食譜，把材料放入大碗混合後，就可放着不管，等待麵糰慢慢發酵，每隔一段時間去翻摺幾下，又可擱置一旁，套用媽的說法是：「攤喺度——由佢！中間你咪可以做其他嘢。」期間等待的時間，媽會做家務或看YouTube， 社畜如我，無咩事嘅話，當然係返入房做嘢先啦。

免揉拖鞋包Ciabatta

這個麵包食譜毋須特別工具，只需一個大碗、一個膠盒、一個小焗爐就完成。雖然整體製作時間較長，但大部分時間也是靜待麵糰發酵，省卻手搓和造型工夫。

【材料】

‧高筋麵粉……150克

‧酵母……1.5克

‧鹽……1克

‧砂糖……5克

‧溫水……130克

‧橄欖油／其他生油……5克

【做法】

1.麵粉過篩，跟鹽混合。

2.溫水（約30℃，或用手感受，跟體溫差不多就可），加入糖、酵母混合，靜置一會看見氣泡浮上水面，代表酵母如常發揮作用。

3.將酵母糖水倒入麵粉，攪拌至沒有粉粒，加入少許油繼續攪拌，至麵糰完全吸收油分。

4. 用刮刀把麵糰聚集中心，用保鮮紙蓋好，發酵約30分鐘。

Tips：天氣寒冷時，麵糰發酵較慢，可稍為溫熱焗爐，把麵糰放在焗爐頂或焗爐內，或者加長發酵時間。

5.用水沾濕手指，從其中一邊拉起麵糰，如摺被般對摺，其餘三邊如是。蓋上保鮮紙，發酵約30分鐘。

6.重複摺疊和發酵過程，第三次摺疊後，將麵糰放入已塗油的長形膠盒，密封發酵約1小時，至麵糰發大數倍，幾乎填滿盒。

7.在枱面撒一點麵粉，倒出麵糰，用刮刀捲成枕頭狀，放上焗盤。

8.放入已預熱至200℃的焗爐，焗25分鐘。

蒸氣焗水蛋

利用鍋內蒸氣的熱力令水蛋凝固，免去煮過頭的風險。毋須過篩、不用保鮮紙蓋面及睇火，也可做出滑溜水蛋。

【材料】

‧雞蛋……2隻

‧冷開水……150毫升

‧鹽……少許

‧熟油……少許

‧豉油……少許

【做法】

1.將兩隻雞蛋打散，混入少許鹽、約150毫升冷開水，把蛋液倒入碟。（媽媽平時不量度，只會憑碟記認，注滿便是）

2.燒滾水，將蛋液放上蒸架，冚蓋後見蒸氣冒出，等1分鐘，關火焗約20分鐘（或更長也可）。

3.打開鍋蓋，用竹籤檢查水蛋是否經已凝固（若未凝固，重複以上步驟一次）。

4.淋上少許熟油、

豉油，上碟！

燜焗肉排

重複開火煮滾、關火慢焗，利用瓦煲存熱特性，長時間燜焗，令肉質變腍，同時保持肉塊完整。不用睇火，更可慳電！

【材料】

‧肉排……1碗（先用鹽、糖、豉油、生粉、油醃好）

‧蒜頭……幾片

‧水……足以蓋過肉面

‧米酒……少許

‧老抽……少許

【做法】

1.起鑊爆香蒜片，加入已醃好的肉塊翻炒，灒米酒、加入老抽上色，不用把肉炒熟。

2.將肉塊放入瓦煲，注水蓋過表面，滾數分鐘，撇走浮沫雜質。

3. 冚蓋，關火焗約30分鐘。

4. 重複以上步驟3次，肉質應已變腍，連同肉汁盛起。

5.可預先把肉燜好，需要時加入其他食材燜煮。（例如：薯仔燜肉）

Tips：用西施骨起肉代替肉排，較不油膩，肉質同樣軟腍可口。（詳情可參考2021年12月26日Sunday Workshop家常便飯）

文、圖˙ 屈曉彤（fb: mimimomo工作室）

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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