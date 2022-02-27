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2022年2月27日星期日
漫畫連載
星期日現場：強檢十日知結果
戰爭
直視自己童年的眼睛
把侵略戰爭當作家庭糾紛？
周日話題：當戰爭實時進行中
周日話題：財爺，請多給我們一張病牀！
開門讀書：令人泄氣的世界
誰人日記：世界瘋了
星期日現場：安全感，就是亞博護士站 那盞燈
阿貓阿狗：#135 陪伴
影像特區：星期二2022年2月22日 22:22 你在何方
平安祭：疫症．創傷．無常．希望
豐饒海：船的重量
什麼人訪問什麼人：我的烏克蘭同學如是說
對號入座：ifva：與亂世共舞的本地短片
自吹自擂：《解禁男女》：主人我愛你
家明雜感：時勢造英雄，楚原的5部戲
咩世界：第229期 ／亂
單元連載：單身看
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧皮埃爾阿多的歌德論述：精神修煉與關注當下
{戰地直擊達人}Kaoru Ng 留守戰火之地 以港人身分連結烏克蘭
家常便飯：攤喺度——由佢！ 長時間待在家的悠閒煮食法
見字抄經：佛教派別爭議 為境生覺 過去未來存在嗎？
綠色生活：開荒一年對復耕政策的啟示 執石仔的農夫阿戴
地盤選秀：粉嶺戲院落幕消失 聯和墟多元延續 接通新舊居民
未來城市：等候移送新常態 外傭染疫無家歸 民間自製隔離指南自救
單元連載：直度鳥．橫度貓
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【明報專訊】那年，政權突然宣布要消滅全城所有鏡子，說要加強人們的距離感，不受鏡像迷惑。後來，據說那城那年的天氣，異常乾燥。
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星期日現場：強檢十日知結果
戰爭
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