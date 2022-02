然後你會發覺所有發動戰爭的理由都不是理由……

然而放棄戰爭是不須理由的……

如果還是要,可以問問花去了哪裏?

普京的媽媽穿花裙好美。

Where have all flowers gone?

#Если вы помните прошлое, пожалуйста, помните о любви

#如果你還記得過去,請記住愛

#У каждой мамы есть красивое цветочное платье

#每個媽媽都有一件漂亮的花裙

#拜託Google translate轉傳心意

文、圖˙程展緯

編輯•蔡曉彤

