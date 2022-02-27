但據報，烏克蘭人對戰爭來到並沒有覺得很驚訝，由2014年開始人民就在為抗戰做準備。而今次戰爭最讓人驚奇的，反而是網絡的即時性與戰况發展的互動，坐在電腦屏幕前卻竟可以一覽戰場上軍事部署的虛與實。

有說我們現在也是身陷戰爭。特首說絕不向病毒投降，急症室也轉眼就變成了戰地醫院的模樣，新聞圖片如實捕捉了貧瘠和十萬火急，葉蔭聰今期文章帶我們看看醫療開支預算那盤數——我們的彈藥庫。當局終於公布新安排以疏導檢測隔離嚴重滯後的亂象和苦果，希望像等10日才知檢測結果兼且極有可能因排隊檢測而受感染的荒謬現實，不會再發生。

特別推介讀外傭僱主Emily的故事。疫病與炮火同樣無情，借程展緯一句：請記住愛。

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編者話˙黎佩芬

圖˙程展緯

編輯•蔡曉彤

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