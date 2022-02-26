有AirPods Pro九成功能 副廠降噪耳機貼耳好聲音

自從Apple推出AirPods系列後，擴大了真無線耳機的使用族群，大大小小耳機廠百花齊放。不過要「完美」對應iPhone所有功能，還是只有Apple自家品牌的耳機才做得到。Apple旗下的Beats早前推出Beats Fit Pro，功能幾乎可以取代AirPods Pro，$1749的售價亦比AirPods Pro（$1999）更易「入手」。

彈性耳翼 佩戴穩妥舒適

AirPods Pro雖然性能、功能、音質都算不錯，不過其入耳式設計未必人人都戴得穩。Beats Fit Pro則配備彈性耳翼，舒適而穩固地貼合不同用家的耳朵。品牌聲稱運用了一系列人體測量的專利數據，在不犧牲音質及性能情况下改善貼合度；加上耳塞口附近採用了激光切割排氣系統，宣稱能減輕耳內的壓力，長期佩戴都保持舒適。

除了貼合度以外，音質同樣是Beats Fit Pro重要賣點。它配備特製的雙元件傳感器，加上中央不易變形的活塞，輸出反應精準。耳機亦內置新設計的通風系統，可減低彈性振膜引致的高音失真。記者實測聽Apple Music的歌曲時，能感受到它的中低音的確比AirPods Pro稍為出色，而人聲及高音亦表現不俗。

H1晶片+調音技術 音質澎湃平衡

Beats Fit Pro比其他品牌耳機的另一大優勢，便是內置非常強勁的Apple H1晶片。它可驅動高性能的數碼信號處理技術，每秒執行超過90億次操作。配合Beats調音技術，帶來澎湃而平衡的聆聽體驗。在H1晶片的支援下，Beats Fit Pro內置與AirPods Pro同級的主動降噪功能（ANC），並會因應環境噪音的變化及個人貼合度而調整。它亦與AirPods Pro一樣可隨時切換至「通透模式」，讓環境聲音融入音樂中。另外主動降噪功能和通透模式關閉時，「適應性EQ」就會根據用家的耳形調節更適合的低、中頻。

支援Android App自訂功能

如果用Beats Fit Pro連結iPhone、iPad、Apple TV等裝置，更可以收聽「空間音訊」，比如收聽Apple Music音樂或睇Netflix電影時，若相關多媒體支援dolby atmos的話，耳機可配搭動態頭部追蹤功能，為用家帶來猶如身處現場的聲效體驗。而比起AirPods Pro的另一優點是，Beats於Android上亦推出專用App，可以簡單配對及設定耳機之餘，還有更多自訂功能，如自訂按鈕及電池狀態等。

聽歌質素出眾之餘，就連對話效果亦不錯。Beats Fit Pro透過每邊耳機3個米高峰及1個語音加速感應器，對準用家聲音並過濾外界噪音，保持高質素的通話效果。電量亦令人滿意，開啟ANC功能後，耳機最長可使用6小時，配合充電盒可額外多使用21小時，兩者皆小勝AirPods Pro；就算耳機電量不足，快速充電5分鐘可提供1小時的聆聽時間，亦是相當實用的功能。

文：JJ

編輯：梁小玲

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