拼貼馬賽克陶藝 專注當下暫忘憂

（註：本版受訪者按拍攝需要暫除口罩）

如果你對陶藝的印象，仍停留在1990年代電影《人鬼情未了》的主角拉坯情節中，那未免太out了！90後女生Chiko Wan以馬賽克拼貼的方式，製作出紙皮石圖案的瓷碟，不但以新手法展現舊香港特色，同時亦告訴大家陶瓷不止是手揑、拉坯，還有更多可能。

Chiko於香港教育大學創意藝術與文化榮譽文學士以一級榮譽畢業，之後於陶瓷藝術家王森的工作室Touch Ceramics擔任行政工作，耳濡目染下愛上陶藝，參加過一些陶藝基礎班。「工作期間接觸很多藝術家的作品，會懂得什麼叫好，什麼叫不好。但當時自己不是學生，只能手癢癢，回家自己慢慢去試，才發覺也做得得心應手；加上我讀教育大學，是因為我很喜歡教人，所以2021年成立了自己的工作室去鑽研陶藝，以及在Touch Ceramics教一些特別技巧的陶瓷班。」

陶泥切方粒 泥漿嵌入創作

Chiko試過把海棠花圖案壓印於陶瓷碗上，又用拼貼的方式製作紙皮石圖案陶瓷碟，兩者都是舊香港的特色圖案，不過Chiko說她並非特別鍾情舊東西，而是喜歡把新和舊混合：用新的方法去做舊的物件。「有人會覺得海棠花圖案只出現在玻璃上，我便嘗試把它印在陶瓷；又有人覺得陶藝不過是手揑或拉坯，但我又想到把陶泥切成一粒一粒正方形，用拼貼及泥漿嵌入粒與粒之間的方法去創作。這就是新和舊的fushion。」

享受製作過程 毋須太介懷成果

本月中，Chiko舉辦過以拼貼方式製作港式紙皮石瓷磚小碟的課程。3小時課堂中，她事前已為學生預備好已混色的陶泥，學生只需專注於切割和拼貼，完成後也是由導師負責放入窰燒。「因為實在時間有限，作品待乾後還要經過素燒、上釉和釉燒，非常花時間，也不能心急，不然成品便不夠理想。雖然他們不能親手燒，但我會告訴學生，他們做的已經是整個陶瓷製作中最讓人享受的過程。等於我在研發中也經過不少失敗，卻因而學會下次如何不犯錯。即使你的作品出來是裂的、東歪西倒，那只是一個結果，毋須太介意，因為過程才是最重要。」

港式瓷磚小碟的課程雖然完結，但Chiko正計劃開辦以同一製作方法創作的拼貼瓷磚小碟課程，而且圖案讓學生自由創作，發揮空間更大。

■瓷磚碟陶藝工作坊

日期及時間：每堂3小時，確實日期可網上查詢

費用：$980、二人同行$1860；包括所有材料費用

地點：中環荷李活道10號大館第3座203室 Touch Ceramics

查詢：zh.touchceramics.com

文：顏燕雯

編輯：梁小玲

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