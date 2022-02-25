港島東南角 看浪濤鬼斧神工 鶴嘴闖「天涯」賞百年燈塔

往鶴嘴炮台需手腳並用

琛sir指出，今次遊鶴嘴，除了前往鶴嘴炮台的山路比較斜，有時需要手腳並用，其餘大部分路程都是走馬路，屬於較簡單的路線。

一行人從筲箕灣巴士總站出發，乘搭9號新巴，約半小時便到達今天的起點鶴嘴道。我們沿馬路前進，鶴嘴道不時有汽車往來，宜盡量靠邊走。拍攝當日，從居高臨下的鶴嘴道一帶望出去，景色頗開揚，下方有海灘，可欣賞赤柱、紅山半島一帶的景色。沿鶴嘴道前進，我們看見一排印有「芽菜坑村」的信箱，琛sir着我們拐進右方一條不顯眼的小路，往鶴嘴炮台方向進發。下山路較為原始，樹根交錯、枝節橫生，我們不僅要小心腳步，也要留意不要碰着頭。

穿過樹林，約走了20分鐘，我們看見遠處一座荒廢建築物，代表已到達checkpoint 1：鶴嘴炮台。它建在海邊一側，穿過石灘才能抵達。鶴嘴炮台是二級歷史建築，共有兩層，面積不大，1939年由英軍建設，裝備了2口大炮。後來日軍進攻香港，英軍撤退時為了不留下武器給日軍，便把炮台炸掉。現存的部分包括兩個炮位、指揮塔、瞭望台、機槍堡、火藥地庫等。

觀賞過鶴嘴炮台，我們沿原路回到鶴嘴道，隨即朝下一個目標前進。繼續沿鶴嘴道走約25分鐘，便能看見鶴嘴電台的指示牌。鶴嘴電台乃私人地方，不可擅進。我們從旁邊的小徑穿過去，遇到分岔路，我們選擇沿上坡前進，便到了checkpoint 2：鶴嘴燈塔。

琛sir指着高9.7米、由花崗石建成的圓筒形燈塔說：「燈塔在1875年啟用，是香港歷史最悠久的燈塔，至今差不多150年。」鶴嘴燈塔的英文是Cape D'Aguilar Lighthouse，以紀念前駐港英軍司令德己立（D'Aguilar）少將。1893年橫瀾島燈塔啟用後，鶴嘴燈塔曾在1896年停止運作，直到1975年，政府添置全自動設備後才重投服務。

地標「鯨魚骨標本」不敵山竹斷骨

看完燈塔，我們返回剛剛的分岔路，沿下坡路前往鶴嘴海岸保護區。還未落到沙灘，就有一片開揚景色，站在岸上，可遠眺狗髀洲、螺洲、蒲台島與橫瀾島。我們坐在大石頭上休息。

繼續往前走，就能看見一個鯨魚骨標本。根據負責保育它的港大太古海洋科學研究所介紹，這是來自一頭1955年在香港水域擱淺的長鬚鯨，是鶴嘴的地標之一。可惜骨架遭2018年超強颱風「山竹」破壞，不少骨頭斷裂。

奇觀蟹洞 雷音洞聽浪怒吼

再往上走5分鐘，就是checkpoint 3：蟹洞。海浪不斷侵蝕令兩個海蝕洞貫通，形成一道猶如拱橋的岩體。琛sir介紹，因這裏遠看酷似一隻螃蟹打橫睡在海岸邊，故稱為「蟹洞」。滴水穿石，堅硬的岩石也經不住大海日復一日的冲刷，我們站在蟹洞一側，靜靜聆聽海浪拍打岩石的聲音，感受大自然的威力。

沿剛剛落海灘的斜路返回鶴嘴道，路旁有條小徑通往第4個checkpoint：雷音洞。與蟹洞一樣，雷音洞也是遭海浪侵蝕而形成的景觀。海水從狹窄的通道湧進來，轟隆轟隆的浪聲在洞穴迴盪，如雷貫耳。巨浪掀起1、2米高，彷彿向人怒吼，「雷音洞」果然名不虛傳！

博加拉炮台 賞景一流

沿路返回鶴嘴道，往石澳方向走約2分鐘，就能看見右方有條樓梯。我們沿樓梯向上走約5分鐘，就到了最後一個景點：博加拉炮台。這裏的炮台和鶴嘴炮台一樣早已荒廢，看似無特別。琛sir帶我們來這兒，全因此處是眺望鶴嘴美景的最佳地點：燈塔矗立在半島的尖端，一旁是懸崖峭壁與開揚海景，驟看竟與蘇格蘭的景色有幾分相似。欣賞完一番美景，我們原路走回鶴嘴道，乘搭9號巴士返回筲箕灣。

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

■行程

全長：約9公里

需時：約3小時（不連拍照休息）

交通：

去程：在筲箕灣巴士總站乘搭9號新巴，在鶴嘴道站下車

回程：在鶴嘴道站乘搭9號新巴返回筲箕灣

起點：鶴嘴道巴士站→（1小時）①鶴嘴炮台→（45分鐘）②鶴嘴燈塔→（15分鐘）鯨魚骨標本→（5分鐘）③蟹洞→（10分鐘）④雷音洞→（5分鐘）⑤博加拉炮台→（40分鐘）終點：鶴嘴道巴士站

文：沈晴

編輯：林曉慧

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