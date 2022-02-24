showcase：神經質剪裁 出其不意 文藝復興名作 啟發設計靈感

生於1494年的Jacopo da Pontormo（下稱Pontormo）是一位意大利畫家。來自佛羅倫斯一所重要的藝術學院Florentine School，此學院於13至16世紀之間發展蓬勃，在文藝復興時期極具影響力。Pontormo的藝術風格被歸類為Mannerism，這一詞來自意大利文maniera，引伸為一種「有意為之」的作風，因此中文會譯作風格主義或矯飾主義。

Loewe與 Pontormo相隔500年的交流

其實Mannerism在當時帶有貶意，它被視作偏離文藝復興所推崇的和諧、理想之美和對稱比例這3個本質。或許是年輕藝術家為挑戰前人的另類嘗試，其出現與當時宗教改革與反宗教改革運動，為人們帶來巨大的社會和心理變化也有關係。Mannerism的畫風常把人像和動物畫得異常瘦長，並以誇大和不平衡的姿勢來描繪，卻令畫作產生戲劇化和強勁的張力。Pontormo筆下的人像畫則以纏繞的姿勢和模糊的視角而聞名，人物猶如不受重力影響而飄浮在一個不確定的環境中。這些都可能是令Jonathan Anderson靈感大爆發的原因之一。

Loewe的2022年春夏女裝系列得到Pontormo畫作的啟發，並以「神經質、迷幻、極度亢奮」來自述今季的設計新路向。系列中有的裙裝在意想不到的位置伸出尖角，或於大腿位置設荷葉邊洞口以伸出腿部形成高叉裙襬效果；斗篷的袖子長得像一雙翅膀，還有纏繞在身上，以扭曲、轉移的剪裁手法而成的立體垂墜褶襉等，都是以衣服來營造Pontormo筆下人物的收長身形和扭曲姿態。實驗剪裁則有半圓形的短身斗篷，及以牛仔褸解構重塑而成的斗篷外套，配合連身裙或貼身襪褲，或是其他造型以貼身背心襯上超級闊大的長褲，同樣帶來對比強烈的廓形，穿洞及裂縫細節在出其不意的地方出現。系列的用色則啟發自Pontormo繪於1528年的名作The Deposition from the Cross，作品描述耶穌受苦刑後的卸下十字架的情景，用色卻柔美明亮，好像寓意其3日後復活的神蹟。

由文藝復興跳到超現實主義

系列配飾的焦點，則落在以肥皂、蠟燭、蛋、指甲油及玫瑰等為鞋跟造型的高跟鞋及涼鞋，設計靈感好像由文藝復興一下子跳到現代的超現實主義，而今季的Flow運動鞋用上可分解塑膠物料製成，並推出半透明版本。品牌的標誌袋款Goya長形手袋和Flamenco餃子袋則用上長絨毛織物材質，Hammock手袋推出變奏版的單邊手抽款Hammock Nugget。全新的Loewe Luna為大熱的半月形袋款，備有品牌的Anagram提花及光滑皮革兩個選擇。眾多配飾無論襯以充滿實驗意味的春夏服裝系列，還是貼地一點的休閒便服同樣游刃有餘。

查詢：Loewe 2522 0996（置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Vianni Li（Elite Asia）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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