玩創意法經典菜 酥炸「雀巢」盛香濃芝士

比如差不多人人都食過的番茄水牛芝士，平時都是切片伴上火箭菜、黑醋之類。今次特地用Filo酥皮切絲酥炸成小雀巢，再將紅紅黃黃的原種意大利番茄切碎伴在雀巢上，再放上乳香綿綿的burrata芝士，淋上黑醋，並以食用花裝飾，清新好吃之外，亦好看多了。又好似法式鵪鶉配鵝肝，大廚就將鵪鶉分拆成3種食法：大腿肉以油封製成酥皮盒；胸肉慢煮；餘下的部分就連同野菌、鵝肝製成鵪鶉卷。3種做法，呈現3款不同口味。酥皮鬆化，慢煮軟滑，鵝肝卷濃香，令人非常回味。

自家製寬條麵 配紅蝦鮮甜

餐廳還會每日自製4款意大利麵條，包括fettuccine、spinosini、ravioli和gnocchi，選用貴價的意大利蛋和麵粉，做出來的麵條顏色橙黄亮麗，質地柔軟而帶韌勁。試過招牌的西班牙紅蝦寬條麵，16頭的紅蝦，夠大隻，而且鮮甜得過分；用紅蝦頭、李子番茄、魚高湯熬成的醬汁香濃鮮美，全部掛在麵條上，一滑入口，鮮甜濃郁。還有以美國焗薯薯蓉和意大利麵粉一比一手搓的薯糰gnocchi，軟糯煙韌，加上乾葱、白酒、牛肝菌、雞油菌炒香，搭配牛油、巴馬臣芝士醬汁，非常冶味，素而不寡，值得一試。

■A Lux

地址：中環都爹利街13號樂成行地庫M2舖

查詢：2663 9938

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