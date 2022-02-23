外賣瓶裝酒自製happy hour 在家chill歎星級雞尾酒

自調套裝 享墨西哥風情

作為亞洲50最佳酒吧2021年第一位的COA ，主打以墨西哥烈酒Mezcal及Tequila調配雞尾酒，酒吧亦有超過200款墨西哥烈酒可以試，疫情下推出自調雞尾酒set及由酒吧調酒師調製的瓶裝雞尾酒，可買回家享用。自調雞尾酒set有以墨西哥馳名雞尾酒Paloma作主題，推出「La Paloma de Oaxaca Kit」（$388），可調6杯，價錢超級相宜！套裝包括1瓶Tequila and Montelobos Mezcal Mix（已調配好的烈酒）、2份Worm Salt（墨西哥蟲鹽）、3瓶西柚梳打、3個新鮮青檸、1個新鮮西柚及1個COA杯墊。至於如何調配Paloma雞尾酒，你可以上網看YouTube片，跟酒吧掌舵人Jay Khan一齊做這杯雞尾酒，包保不會失手。

如想簡單一點，安坐家中享用專業調酒師的雞尾酒，可試試瓶裝雞尾酒Margarita Hibiscus & Ginger（250ml，$288）， 可調4杯。Margarita亦是另一墨西哥馳名雞尾酒，這款雞尾酒主要以Tequila烈酒調配，酸酸甜甜，帶洛神花及薑的香氣，清新宜人。只需要將杯放滿冰，然後把雞尾酒倒下，即可以飲用。以上雞尾酒可於coa.com.hk購買。

可持續發展酒吧 16款雞尾酒任選

亞洲50最佳酒吧2021年第30位及榮獲Ketel One Sustainable Bar Award 2021的Penicillin酒吧，是香港首間可持續發展酒吧，推崇環保及零浪費概念，材料物盡其用。創辦人Agung Prabowo和Roman Ghale是酒吧The Old Man的傳奇班底，調配雞尾酒水平毋庸置疑。有別於大部分酒吧只提供數款招牌瓶裝雞尾酒，他的外賣瓶裝雞尾酒單有16款選擇，可說是把整個雞尾酒單外賣回家。每瓶500ml（$600）連冰及伴杯裝飾的材料。由於是新鮮調配雞尾酒，建議在兩星期內飲用。

如果你想喝一杯自己根本沒可能調到的雞尾酒，或者喜歡飲Bloody Mary的話，建議你揀A MOVEABLE FEAST by AGUNG，這雞尾酒的基酒是滲入蜆、海草及海水等精華再蒸餾的伏特加，再加入少少辛辣的番茄、椰子等材料浸泡，再在雞尾酒上加上一片蠔葉，咬一口蠔葉再喝一口雞尾酒，感覺就像吃海鮮拼盤或者生蠔配cocktail sauce，好神奇！如果你喜歡新東西，亦可以試試酒吧自家實驗室「有機發酵房」的出品Strawberry-Banana Wine，以士多啤梨、香蕉及本地蜂蜜等發酵10天調配，酒精度只有6%，此自家製發酵酒建議在1星期內飲用，並記得放雪櫃。如想購買，可WhatsApp 6201 5855。

以茶入酒 雙重滋味

喜歡喝茶又喜歡喝酒的你，以茶入酒的雞尾酒，絕對是你杯「茶」！亞洲最佳50酒吧2021年排第23位的Tell Camellia，是以茶為主導的雞尾酒吧。疫情下也有推出以茶入酒的瓶裝酒及雞尾酒，每瓶200ml連精美禮盒（$300），可自用又可買來送給朋友一齊Zoom happy hour。如果想自己調製一杯特別版Gin & Tonic，建議選購它的自家製Matcha Gin ，以抹茶加入gin酒後再次自家蒸餾，令gin酒充滿抹茶香氣。首先將冰加滿杯，然後加入50ml抹茶gin酒，再自行加入湯力水或梳打水，味道除了帶杜松子、草本植物、柑橘等香氣外，還加上抹茶香，相當特別。如喜歡烏龍茶的朋友，可以試試Oolong Old Fashioned瓶裝雞尾酒，以冷萃烏龍茶加入波本威士忌再次蒸餾，雞尾酒味道帶波本威士忌及烏龍茶香氣，甜中帶甘澀及橙皮香氣，為Old Fashioned加上點點茶香。有興趣可以到IG @tellcamellia 留言或WhatsApp 9821 5501。

另一以日式雞尾酒作主打的HaTo酒吧，亦有推出瓶裝雞尾酒，包括有以中國茶做主題的HaTo’s Four（$500/4瓶，每瓶180ml）。以4款中國茶入酒的瓶裝雞尾酒，內有Black Elegance（以普洱茶為基礎）、Fairy Talk（以香片茶為基礎）、Goddess Fragrant（以鐵觀音為基礎）及O2（以烏龍茶為基礎）。喜歡重酒味的朋友，可以先試Black Elegance雞尾酒，以普洱威士忌、菊花苦艾酒、桃味苦精及糖調配而成，加冰即飲，帶普洱威士忌及菊花香氣，適合喜歡威士忌的我。若果你喜歡甜美而輕巧一點的雞尾酒，可以先試Fairy Talk，以香片清酒、桃味甜酒及桃味苦精等調配，帶清新優雅的淡淡香片香氣和桃香，平易近人，可於 thebocktail.com購買。

5星級酒店酒吧在家體驗

很喜歡約朋友到5星級酒店酒吧happy hour，感覺好chill，有別於小酒吧，屬另一種氣氛。現在疫情下已不能去，好在有瓶裝酒店酒吧雞尾酒，可買回屋企慢慢chill out，在家也有5星級酒店的happy hour體驗。香港瑰麗酒店的Darkside酒吧，是亞洲50最佳酒吧2021年第40位，推出3款經典雞尾酒，包括Old Fashioned、Martini及Negroni，有兩款容量（$220/100ml或$280/350ml）， 還有一套3瓶Bocktails Trio （$550/3瓶100ml 或$750/3瓶350ml）。建議買Bocktails Trio，可一次過試3款不同雞尾酒，看看自己最喜歡哪款再追加。我較喜歡Negroni瓶裝雞尾酒，味道調得剛好，帶gin酒香氣，餘韻帶甘澀而不太甜。

另一推介有The St. Regis Hong Kong酒店的St. Regis酒吧，入選Time Out Hong Kong香港50最佳酒吧2021，共有7款瓶裝雞尾酒選擇（$188/180ml）。除經典雞尾酒如Manhattan、Negroni、Old Fashioned等外，也有些有趣創作，包括以香港元素灣仔洪聖古廟為靈感的Hung Shing Ye雞尾酒，是Gimlet雞尾酒的變奏，以伏特加、澄清椰子奶、岩蘭草精油及香料等調配而成，香氣撲鼻。另一有趣雞尾酒The Bridge to Mexico是Old Fashioned的變奏，以泥煤威士忌、墨西哥Mezcal烈酒、可可豆、粉紅胡椒等調配，帶煙熏威士忌、煙熏Mezcal及可可豆香氣，相當特別，在家也可感受5星級酒店的雞尾酒體驗。即訂即調，可於www.buys.hk/stregis-hk/html/cocktails-spirits-checkout-en.html選購。

祝大家身體健康，在家也可chill住歎星級雞尾酒！Cheers!

● 黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com

[Food & Beverage]