增添父能量：出門的爭戰

「家姐，快著襪！」「細佬，你拎咗鞋未呀？」「爸爸，你又未執背囊！」

「夠鐘喇…」「點解次次都要咁滋悠呀？」

想像一同出門的4個人，其中3個都低着頭，只有媽媽一個昂首咆哮，真是一個很有趣的畫面。不知道讀者你會否覺得似曾相識？

夫妻溝通要素 增強親密感

溝通是人與人之間的重要橋樑。有效的溝通，不但能促進彼此了解，還能減低人與人之間的摩擦。而夫妻間有效的溝通，更能增強彼此之間的親密感。

許多時候聽到身邊的媽媽分享：「我唔知喎！我老公咩都唔同我講……」「我哋好少傾偈㗎，掛住搞啲細路仲邊有時間？」「佢返到嚟都唔出聲，我點叫佢講？」「講咗唔知佢點諗！」

這些說話其實都反映了他們心目中所謂的溝通顯然未奏效，都只是單方面估計丈夫的想法。

溝通是雙向的，有表達，有聆聽。有效的表達，要用丈夫明白的語言，盡量清晰、簡潔、言之有物地表達自己的觀點；善於傾聽和理解別人的觀點，同樣重要。

一夫一妻來自兩個不同的原生家庭，都有着不同性格和家庭背景，對同樣的事物可能有不同的理解。這好比兩人用不同的語言，「雞同鴨講」。

用心溝通 感受對方

即使有着一樣的語言，要做到真正的「明白」，還是要用心溝通。用心溝通的相反是表面的資訊交流。用心，是要去感受對方說話背後的原因和感覺。

媽媽不停催促爸爸子女出門，卻忽略了理解他們的回應，沒想到他們「慢」的原因。那只會令爭戰升溫，而不能達至用心的溝通。

我覺得爸爸也要表達自己的難處：是否不知道當日的行程呢？不知道在哪個位置可協助到媽媽？沒聽得明白媽媽想快的原因和背後的思慮嗎？

共同維繫一個家庭絕對不容易，要雙向溝通，把自己的感受說出來；同樣地，要用心聆聽家庭成員的訴求。父妻關係漸趨和諧，是給子女成長最好的禮物。

文：馬舜潁（維護家庭基金網誌作者）

作者簡介﹕由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第385期]