半職爸爸：背全首長恨歌並不可恨

不可能的任務真的不可能？

剛過去的新年，我讓讀小四的兒子背誦白居易的《長恨歌》。為什麼選《長恨歌》？因為他曾引述學校老師說，這首詩是《唐詩三百首》中最長的。我就想，說不定他想挑戰一下。全詩840字，對任何人來說，都是很長的一首詩。當時兒子已懂得背《桃花源記》和《木蘭辭》，我問他：「想背《長恨歌》嗎？」他想也不想，斬釘截鐵地說：「不可能！」我覺得好笑，半開玩笑地說：「《桃花源記》和《木蘭辭》每篇約三百多四百字，合共約八百字，你懂得背，證明八百多字的文章，根本難不倒你。」

為了讓他更容易理解和背誦，我把《長恨歌》分成4個段落：一個是皇帝和楊貴妃相識和享樂；一個是戰禍驟生，皇帝逃難，楊貴妃慘死；一個是戰亂平息，皇帝回到宮中，觸景傷情；最後一個是皇帝借助道士的超自然力量，隔空轉達了相思之情，並憶起當年無人知曉的約誓。

「陪背」了四五天，孩子便能一字不漏從頭到尾背誦。這次「陪背」經驗之後，我告訴兒子3個「道理」：一、最初以為「不可能」的事，其實有可能做到；二、人的腦袋愈用愈好，書背得愈多，往後背書只會愈來愈易；三、背書聽起來可怕，做起來不但不可怕，而且好玩。

我讓孩子背長文，有一個前提，就是文章本身就是一個動聽的故事。《桃花源記》、《木蘭辭》和《長恨歌》本身都是說得很好的故事，起承轉合，井井有條，戲劇張力足夠，而且都有一個稍為出人意表的結局。家長「陪背」，講解故事，可能發現經典文章中的隱微之處，突然會意，樂不可支。

背書幫助孩子想像出另一個故事

孩子本來不覺得背書好玩，但是背着背着，故事的脈絡和轉折，忽然變得清晰起來，鏗鏘音韻在腦際蕩漾，一幕幕驚心動魄的情景，恍惚就在眼前。因為投入，所以詩文中的人物，不再是陌生人，不再是路人甲，而是一個有血有肉、有驚有懼、有喜有悲、有缺點和有長處的人。那依稀是自己認識的一個人，前塵往事，似遠還近，飄渺間，莫不是時空置換中的另一個自己？

當孩子忽然問你：「他們在宮中玩樂，旁若無人，也不用顧忌其他人看法，怎麼最後楊貴妃突然說到，他們某一天，要偷偷摸摸地在『夜半無人』時『私語』呢？曾經有人阻止他們相愛嗎？」這刻，你知道，孩子問了一個詩人隱藏了的密碼。

文：張帝莊

作者簡介﹕資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。

既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第385期]