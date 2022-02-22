幸福拼圖：幸福家庭從溝通開始

溝通非說服對方 避用極端言詞

溝通的第一步是「聆聽」。有些人在「聆聽」時，心裏總是想着如何說服對方。這就像父母和子女意見不一時，即使父母有「聆聽」子女的話，有時也會帶着「我是父母，食鹽多過你食米」的想法去說服子女聽從自己。其實父母背後的原意善良，都希望為子女着想，可是權力不均的溝通有礙平等的交流，最後亦未必達至溝通的本意。

辯證行為治療是一門心理治療法，被認證有助促進家庭成員間的溝通。此治療法提倡溝通是需要達至「中庸之道」，先放低「說服對方」的想法 —— 有時我們未必同意對方的立場，但可以嘗試尊重和了解對方的觀點，這並不代表自己妥協，而是認同大家的想法都同樣重要。在溝通過程中避免使用極端言詞，例如：「總是」、「永遠」等。

多角度思考 營造優質家庭時間

練習從多角度思考 —— 想想為何對方會有這樣的想法。例如：「為何子女會想跟朋友外出到晚上12時？」「是難得有朋友生日？是希望融入朋友圈子嗎？」請緊記沒有絕對的 「對與錯」。

嘗試多點表達自身感受 —— 多說「我覺得……」而少表達「你應該……」例如：「我擔心你安全，想你晚上12時前回家」，而避免說：「你應該早些回家，不應該讓家人擔心你。」

除了以上的溝通技巧，大家可以在周末或放假時營造一些優質的家庭時間。例如在一星期內選擇特定時間，放下工作和手機，專注地和家人在家一起看電影、品嘗美食、傾談等，以促進彼此關係。

在香港家庭福利會（家福會）「香港家庭幸福指數」調查中確立了影響家庭幸福的6個範疇，分別是：（1）家庭團結、（2）家庭資源、（3）家庭健康、（4）社會連繫、（5）社會資源和（6）生活平衡。要達至家庭幸福，「家庭團結」非常重要。期望每個家庭成員有效運用溝通技巧，令家庭關係更鞏固。

參考文獻

〈臨牀心理師：「辯證行為治療」如何協助高危險、複雜型個案？〉

Rathus, J. H., & Miller, A. L.(2015) DBT Skills Manual for Adolescents The Guilford Press

文：吳熙恩（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介﹕香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第385期]