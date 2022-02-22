親子筆陣．特教樂與路：價值觀教育 從何做起？

疫下網課 學校、家長未完全掌握

最近疫情關係，學校停止了面授，安排網課。由於學生年紀小，網課時段只在上午，不多於兩小時，但學校要準備工夫確不少，例如：支援家長及學生學習使用電子器材、準備網課教材、電子學習平台軟件、編制時間表及進度表、製作學習材料包等。很多教師都已經有網課教導的經驗，大部分都能掌握如何運作，但畢竟最難控制的是如何幫助家長順利運用器材，然後登入線上學習，怎樣讓學生參與網課，這都是大家不能百分百掌握的。

早前，由於中學生仍需回校上課，小學生實行網課，兩個模式同時進行，這些改變對大家來說是挑戰。於是，我們試行的第一天後，便來檢討。大家都表示大部分家長都尚能應付，也發現有些家長要多點支援。學校林老師為了讓同儕更加着緊家長的意見，於是把自己跟女兒上網課的一段小插曲複述出來。

林老師說：「最近，女兒的學校開始上網課，於是我根據老師提供給我的線上連結作連線，可是，我們試了幾次都不成功。於是，我便致電老師，埋怨她給的連結是錯的，害得我們未能成功登入。老師表示連結沒有錯，其他學生都是用同一個連結，請我再試。於是，我忿忿的掛了線。這時候，丈夫看到我怒氣冲冲，便走過來看個究竟，最後發現，原來是自己沒有打開上網功能。你們看，家長就是這樣。」

當刻，大家都笑了。

但，我問：那麼，你有否跟老師道歉？林老師說：沒有。

小孩有樣學樣 大人需以身作則

這一件小插曲正正反映了教師也會有做錯事的時候，她可能礙於面子，或者身分，甚至是個人本性，於是忘記了道歉，甚或從來沒想過；於是，她白白損失了自我反思的機會，同時錯過了指導女兒培養良好品格的良機；試問一直站在旁的女兒，將會學到什麼？

當學校要推行價值觀教育，最重要的是從人及身教開始，教師的修為是最重要的。教材裏的目標如何擬定，教師如何講解都是其次，因為當真實的情境如此，學生們看到的，正正是最真實的畫面。當他們發現，大人們講的一套，做的是另一套，表裏不一的話，他們對大人就不會再有信任，甚至有樣學樣，那麼價值觀就走歪。

一個人的修為，不在於經歷多與少，學歷高或低，財富多或寡，只在於你能否把握每一個失敗的經驗，不斷從中反思和檢討，改進自己。價值觀教育是從身教做起。

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介：從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第385期]