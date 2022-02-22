童心抗疫：疫情升溫 檢疫嚇怕小人兒 情感紅綠燈 緩解孩子焦慮

文︰沈雅詩

當小朋友被告知需要檢測時，可能有很多聯想和迷思。智樂兒童遊樂協會醫院遊戲師莊婉芝（Chiko）指出，孩子最常見的情緒反應包括擔心、煩躁、害怕等。「他們或許會擔心自己感染了病毒；亦可能聯想起電視新聞大排長龍的畫面，因而感到煩躁；又或者害怕檢測過程，幻想會很痛。」但她亦聽聞有孩子表現興奮，「小朋友的思考方式跟成年人不同，或許他們一直覺得檢測站的帳幕很神秘，很想一探究竟，因着這份好奇，所以當知道自己要做檢測時，反而有『終於有我份！』的興奮感」。

五感體驗法 按孩子情况做反應

面對子女各式各樣的情緒反應，Chiko說家長可展現同理心，「毋須否定，也不需要責罵，因為每個人的感受都不同」。然而，當孩子情緒有起伏，不肯乖乖配合一起前往檢測時，爸媽又可以怎樣回應呢？她教路，在動「口」以先，不妨配合「五感體驗法」：

「鼻」——父母的情緒，會牽動小朋友的反應，假如爸媽自己對檢測安排也感到焦慮，不妨用鼻子深呼吸，先調節個人情緒，下一步才回應子女的情感需要。

「眼」——用眼睛觀察小朋友的反應，他是否眉頭緊皺？提到要檢測就避開視線？避開接觸？

「耳」——用耳朵留意一下，會否是四周環境傳來的催促聲，令孩子感到緊張和不安呢？

運用過「鼻」、「眼」、「耳」後，才動「口」和動「手」。

「口」——可以溫柔地說：「你不想做檢測，很正常啊！爸媽也不想做。但因為政府有要求，我們一家人還是需要去做的……爸媽會一直陪伴你，大家一起嘗試。」

「手」——可輕輕地擁抱孩子，以示鼓勵和增加安全感。

Chiko續指，孩子表現不合作，有時是出於不明白、不了解，因此產生恐懼。為減少他們的憂慮，家長可因應孩子的年紀，用適切的字眼和內容，講解一遍即將要面對的採樣程序。當然，家長事先要做足功課，有關採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本的過程，可參考衛生防護中心的資料（bit.ly/3sBigTG）。

比喻、故事方式 簡要講解採樣過程

想幫孩子消化複雜的事情，其實也有技巧，Chiko的小秘訣是用比喻、故事，再以扼要簡化的句子總結。她舉例，很多小朋友最困惑的是，採樣時會有什麼感覺，家長可嘗試用孩子曾有的相類似經驗作比喻，「就像你平日飲汽水、果汁時，不小心被嗆到的感覺」；也可構想一個故事，「（主角）先……然後……再……把整個採樣過程，按次序、步驟套入故事情景之中」；最後簡潔地帶出重點，「如果你忍耐一下，有你的合作，護士可以更快完成」。

不過，每個孩子都是獨特的，唯有父母最了解自己的子女，「見招拆招」，「爸媽可以回想一下，小朋友之前去診所看醫生、打預防針時有什麼反應，那就不難預測他在檢測站會有什麼反應。家長可使用自己以往有效安撫孩子的方法來應對實際場面」。

深呼吸練習 紓緩緊張情緒

讓小朋友帶同自己心愛的小玩具一起出發，Chiko認為是不錯的做法，在排隊等候檢測期間，家長也可以跟孩子做簡易的深呼吸練習（圖），透過一呼一吸，慢慢放鬆，紓緩緊張情緒。「吸氣時，想像肚子像氣球一樣慢慢吹脹，呼氣時，肚子變平。做練習時，可一邊呼吸，一邊用手指繪畫圖形形狀，由三角形開始，吸氣、閉氣到呼氣，每個動作，可維持3至4秒。」

留意情緒變化 細心解讀

大家通過檢測，固然皆大歡喜；但萬一居住處出現傳播風險，那就無可避免要前往檢疫中心接受隔離了。一下子傳來噩耗，Chiko提醒爸媽們更要加倍留意小朋友的情緒變化，「不管孩子表現的是什麼情緒，例如擔心、緊張、生氣等，其實背後都帶着一些信息，父母需要去解讀。就算他們當刻表現平靜，但有時原來腦裏面有很多情緒、想法，只是一時三刻無法表達出來，家長不可忽視」。

在兵荒馬亂之際，假如小朋友大哭大鬧，不願意去隔離中心，的確叫爸媽非常頭痛。遇到這種情况，Chiko教家長可嘗試用「情感紅綠燈」三部曲去回應，避免彼此的情緒繼續升溫。三部曲是先形容感受，再描述客觀事實，然後給予選擇。她舉例：

「紅燈」：家長可代孩子描繪他當刻的感受——「媽媽知道突然要去隔離中心，你要離開屋企一段時間，你會感到不開心、不捨得……」當我們能夠解讀小朋友的心聲，孩子知道有人明白他，便會較容易接納我們的意見。

「黃燈」：家長可描述客觀事實——隔離中心位置、生活環境、需要隔離多久等資訊。假如家長已知悉去哪一個隔離中心，可概括形容一下位置，「即某親戚住的那區」、「附近有個商場我們去過買玩具的」等；若是被安排入住檢疫酒店，更可登入酒店的網頁，讓孩子先透過相片去觀察環境。惟緊記，「黃燈」只可陳述事實，不應誇大言詞，「你再不走，我們便留你一個人在家」、「你不聽話，就叫警察叔叔來拉你」等脅迫說話不應說出口。

帶心愛之物陪伴 規劃活動增掌控感

「綠燈」：家長可提供選擇——「我們必須依從指示去這裏隔離，你可以選擇帶一件心愛的玩具，或選擇帶圖書，又或是選擇畫筆畫簿，陪伴你一起前往隔離中心」。

隔離的日子說長不長，說短不短，一家人如何規劃，Chiko亦有建議。「首先制訂一個時間表，這有助增強時間感知，這對大人和小朋友來說也很重要。」她舉例，可把每天粗略分為上午及下午兩個時段，再和孩子一起商量，不同時段可以做些什麼，「例如上午一起打掃清潔、做運動、閱讀；下午一起玩親子遊戲、看電視。當小朋友能夠參與設計活動，可增加他們的掌控感，就有助紓緩焦慮、不安的情緒」。

[Happy PaMa 教得樂 第385期]