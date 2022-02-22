隱世士多歎地道海產 「邪惡」豬肉鉢入口即化

老闆姓楊，是在谷埔村土生土長的客家人，祖輩300多年前來此定居。做了20多年，他不入廚房，只負責與客人「吹水」，並且用舌頭為菜式把關，客人都稱呼他松記。訪問期間，記者不時見他穿梭在各枱客人間談天說地，傳來一陣陣爽朗笑聲。

白焯墨魚片爽滑鮮甜

「你昨日問我今日有咩食？我點知！釣到（魚）就有，釣唔到我畀條命你啊？」松記是性情中人，言語間透出一股直來直往的豪爽氣。士多餐牌只有24道菜，當中不少是時令海產，他要每天早上開船看看沙頭角漁民捕獲了什麼好貨色，才能決定今天的菜單，甚有吃私房菜的感覺。雖正值生蠔季節，但饕客想吃即開即煎的蠔餅也得看運氣。「海水唔靚就唔入貨，唔通我買超級市場貨畀你食？」海鮮質素未達標，松記寧願不要，也不會冒着做壞名聲的風險勉強做生意。

「我有要求，師傅煮出來要過我這關、客人話好先繼續做。你看看杯子上哪有指紋，碗碟洗完，我要再用清水抹一次㗎！」保證高質素，才有回頭客。記者有幸品嘗附近海域的珍珠貝，清蒸海鮮充滿大海的鮮味，齒頰留香。另一樣不能錯過的墨魚片，廚師把還會動的新鮮墨魚切片白焯，配上用萬字醬油、老抽、芫荽頭等10種配料做的秘製醬汁，更能襯出墨魚的鮮甜。夾一口盤底爽脆的芽菜，坐在海邊與朋友大啖美食，好不快活。

秘製客家醋鴨 清新酸香

想吃好貨，熟客通常會提前致電預訂，當中必吃有客家醋鴨。松記的醋鴨，是西貢鹽田梓客家廚師的家傳秘方。「谷埔吃的是白斬醋鴨，味道偏膩；師傅的醋鴨愈吃愈香。」松記說道。鴨肉緊實，配上由新、舊檸檬、薑絲、醋與薄荷檸檬葉組成的蘸料，清新無比。松記教路，把鴨肉浸在醋內4、5秒，肉吸飽酸溜溜的醋汁，即能解膩亦軟化肉質，吃起來更順口。

客家菜重鹽重糖，豆豉豬肉鉢已成松記的名物。新鮮豬肉搭配上乘陽江豆豉、蒜蓉、薑塊、果皮，用中火反覆慢蒸，總共要用約10小時，愈蒸愈入味。每一塊肉索滿豆豉的精華，香噴噴的肥豬肉入口即化，鹹香味十足，光吃一塊肉就能送半碗飯。「客家人天生勞碌命，邊有時間慢慢煮飯。豆豉、豬肉隨便一蒸，耕田回來發現豬肉未熟，再蒸第二次、第三次，食材入晒味先有啖好食。」若要挑缺點，只能說這豬肉「太邪惡」，吃完要多行幾次山來補償了！

■松記士多

地址：粉嶺沙頭角谷埔村

查詢：2679 9148

備註：餐廳只於周末、公眾假期營業