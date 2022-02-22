「下欄」雞頭、牛骨髓化成寶 客家菜樸實鹹香 「叉電」佳品

有研究飲食文化的台灣學者歸納客家菜的味型：鹹、香、肥。有指以前客家人為逃避戰亂，遷徙至福建、廣東、江西的交界生活，該地多為山區，生活十分艱苦，刻苦耐勞的客家人用重鹽的食物來補充辛苦過後身體所需的鹽分，而油水也有助補充體力，香噴噴的菜餚配上一大碗米飯，立即為疲累的身軀「叉電」。

山區物資貧乏，富庶地區嫌棄的「下欄嘢」在客家人眼中都是寶。豬肚尖與酒糟同炒，化為比鮮魷更爽脆的美味；雞頭、雞架用來熬湯，雞腸與蒜頭、芹菜爆香就成了上佳的下酒菜；口感綿密的牛骨髓更易處理，放大量蠔油調味，變成一道道味濃廉價的雜燴。菜式是否上得了枱面，從來不是客家人的關注重點，只要美味、能吃飽肚子，就是他們的絕妙佳餚。因此客家菜就是「大件夾抵食」的代表，傳統客家餐廳如泉章居、醉瓊樓早在1950、60年代已供應經濟實惠的碟頭飯，滿足一眾需要大量體力勞動的工人。

大圍的客家菜館港興大飯店老闆劉重光，正是在泉章居出身的廚師。劉重光來自廣東梅州的客家村落，在泉章居掌勺20多年，1988年在大圍自立門戶。「牛骨髓、蛋角豆腐煲、鯇魚丸，都是婚嫁一定有的菜式，骨髓以形補形補腳骨力，魚丸象徵團團圓圓；豆腐煲沒有特別意頭，但是家家都會吃的經典菜。」宴席也用家常菜招待，客家人的樸實可見一斑。

鮮香蛋角豆腐煲 自家高湯猛火熬

蛋角豆腐煲是記者最愛的客家菜式之一——豆腐、雞蛋加上嫩滑豬肉碎，既便宜又有營養。豆腐挖空中心，釀入豬肉餡後煎至半熟；蛋角的做法亦簡單，蛋皮包入肉碎、魷魚粒、蝦米、馬蹄，最後把蛋角與豆腐放入煲仔以高湯猛火燒滾，加一把生菜就完成了。記者走進廚房偷師，只見爐灶上的蛋角煲咕嘟咕嘟冒泡，高湯順着煲邊流下來，雞蛋香氣傳入鼻孔，霎時胃口大開。

品嘗豆腐煲的最佳時機，是剛從廚房端出來、冒着熱氣時。口感偏實淨的豆腐又鹹又香，吸滿湯汁的蛋角形狀酷似金元寶，鹹鮮合一，手剁肉碎有嚼勁，像極了媽媽在家做的味道。「上湯是每天用雞、豬熬，另外還加了魚湯，當然正啦！」劉重光在旁邊笑說。客家人還喜歡在豆腐煲內加入黃豆墊底，更添鮮味，配2碗白飯也不為過。

少見綿滑牛骨髓 裹滿蠔油燜三鮮

第二道牛骨髓燜三鮮，是香港買少見少的客家菜式。中菜裏牛骨髓屬少見的食材，反而西式料理喜愛把骨髓烤到半融伴多士。嫌骨髓重口味的朋友或會問——這又軟又滑的東西會不會腥？劉重光用薑汁辟臊，骨髓毫無異味，配上鵪鶉蛋、紅蘿蔔、雜菇、西蘭花等五顏六色的蔬菜，再加入大量蠔油燜。骨髓主要吃其綿密滑嫩口感，如手指般長的骨髓裹滿蠔油芡汁，不愛「下欄嘢」的人也會喜歡。

手打鯇魚丸浸熟 軟腍深得老顧客心

港人吃魚蛋一定要彈牙，客家卻有軟腍手打鯇魚丸煲。劉重光說，相比其他經典菜式，魚丸不算受歡迎，但常有年老客人拄着拐杖專門來品嘗。淡水魚肉不及海魚彈牙，只落鹽與胡椒粉，手打至起膠。「外面好多餐廳魚丸會落添加劑，咁當然彈牙啦！我們無添加，就是展現食物原味。」魚丸不是大火煮，而是用熱水慢慢浸熟。上桌時，煲內有接近20個乒乓球大小的魚丸，果真「抵食兼大件」。記者試了一口，肉質軟腍，仍能嘗出魚肉膠感，牙力不好也能慢慢咀嚼，難怪大受老人家喜愛。

採訪尾聲，攝影記者忍不住外賣3個小菜帶回家，他小聲對記者說：「這是能每天吃的簡單美味。」以上菜式毫不矜貴，也非什麼創意料理。比起打牙祭的高級美食，這些菜式沒有精緻擺盤，但更讓人愛上它的樸實無華，是隔了一段時間不吃就會叫人想念的comfort food。

■港興大飯店

地址：大圍村南道79至81號地下

查詢：2691 6726

文：沈晴

編輯：林曉慧

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