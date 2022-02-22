自攜按摩牀音響 多重消毒 疫下上門按摩 屋企變Spa

即場鋪牀單消毒

不少人喜歡穴位按摩，按摩師按中痠痛位置後，那種暢快的感覺的確是難以用筆墨來形容！郭俊基（Abe）是其中一名提供上門服務的穴位按摩師。今次記者跟隨他到酒店客房（非指定檢疫酒店），為一名正暫住該處的男客人上門按摩。進房前，要先脫鞋和襪子，放在門外。入房後，Abe先全身消毒，然後把帶來的一張長180厘米、闊60厘米（可加闊至70厘米）的摺疊按摩牀打開並消毒，之後鋪上乾淨牀單兼再消毒，再鋪上乾淨大毛巾並消毒，客人上按摩牀前至少消毒3次。Abe換上乾淨上衣，開啟揚聲器後播放淙淙流水聲，讓客人感覺置身Spa中，放鬆心情。客人亦要戴好口罩，躺在按摩牀，然後開始按摩。

按摩105分鐘$1000起

客人黃先生從事貿易工作，腰椎經常出現痠痛的問題。這一年多來，Abe會定期上門為他按摩。記者看見Abe先詢問黃先生當日痠痛情况，然後按摩他較痠痛的腰椎位，再按其他位置，而按頸椎時會搽少許清香的泰國青草膏慢慢推勻。記者目測整個過程流暢，跟按摩院的程序和步驟差不多。

Abe分享香港人大多愛滑手機，普遍有「手機手」，各行各業亦有不同職業痛，「坐office的白領主要有頭肩頸痛問題，痠痛多出現在細微的小肌肉，較難找到痠痛位置；藍領、從事體力勞動工作或家庭主婦，膝蓋及腰椎問題較多，痠痛出現在大肌肉，比較容易按壓至紓緩」。記者為測試其手勢，現場請他按一按「手機手」，他落手快狠準，感覺到肌肉痠痛後較放鬆。105分鐘過去，Abe完成穴位按摩後，便會更衣，並收拾物品及消毒按摩牀。

已打疫苗 全程雙方均戴口罩

像這樣一次的上門按摩服務，時限為105分鐘，Abe的收費$1000，包車費，離島和偏遠地方除外。已注射了兩劑新冠疫苗的Abe很注重服務過程的衛生，除自己佩戴口罩，客人亦同樣要戴口罩，並要預備一條額外毛巾。由於每次出動均要帶備不少工具，因此他必會預約的士或電召車，以點對點的方式抵達客人的位置。而每次完成工作，他回家後都會用彩漂劑和消毒藥水清洗毛巾、牀單、按摩牀套、按摩時穿著過的衣物，並且為按摩牀消毒及簡單檢查。

失業轉型 跟失明按摩師學藝

記者看見Abe為客人按壓時，手法純熟，但原來是半途出家。他本身從事設計商場大型活動佈置，副業為表演小丑和印度henna手繪師。最初報讀推拿按摩課程，只是為了替經常肩頸膊痛的太太按摩紓緩，後來疫情來襲，他倆雙雙失業，無心插柳竟成為救命草。2020年中，在太太的支持下開始提供上門按摩服務，主力是穴位按摩。Abe亦報讀不同課程，拜推拿界的著名失明按摩師張福榮為師，成為其入室弟子。Abe現時每日最多接受3個客人預約，並定期接受檢測，暫不前往有確診、受強制檢疫人士居住大廈的預約。順帶一提，Abe表示自己身形偏細，不接受體重190磅以上的客人。

■上門推拿Abe Henna

fb：AbeHenna

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

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