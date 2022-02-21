膚見：長者脆弱 急需疫苗保護

政府及專家都認為暫時我們沒有條件及能力跟病毒共存，但以現時個案及上升速度，要清零或動態清零機會簡直微乎其微，除非採取非比尋常措施如全城禁足1星期或以上，或會得到一點成功，但代價絕對不菲。這不等於Omicron不會再出現，如它再來襲，是否又再做一次呢？這實在是沒完沒了！

打針後兩周才發揮保護

現在香港最弱一環就是長者疫苗接種率低，他們也是最脆弱的一群，容易受到病毒入侵而賠上生命。當香港仍然「享受」零本地個案時，他們及家人仍可以認為沒有迫切接種疫苗。但現在不同，觀察Omicron個案上升速度及傳播範圍，非常困難去判斷趨勢及嘗試截斷傳播鏈，所以他們現在有「迫切性」接種疫苗，政府應該把握這個機會建立團隊，安排他們在家中或住所附近接種。還有一點大家要緊記，接種後還要等2星期才能發揮保護作用，時間是非常緊迫。

至於我們是否主動或被動跟病毒共存，將來再說吧！

回想大概30年前，對於異位性濕疹成因有兩大陣營。一個陣營是免疫系統失調（immuno-dysregulation），因為濕疹病人對很多物質都產生過敏，包括接觸性、食物或環境。如果病情愈嚴重，病人愈可能對更多物質敏感。白血球中的T cells、B cells、IgE等都會有明顯變化。部分病人因服用抗組織胺（antihistamine）後，徵狀有明顯改善，令部分專家認為異位性濕疹的根本問題是出於免疫系統失調。

另一邊廂，專家注意到，冬天時，濕疹病人皮膚比較容易乾燥，防止水分流失能力亦較低；而在夏天，多汗地方如頸、肘及膝部摺位也容易出現紅疹。我們的皮膚一般是偏向酸性（pH4-6），弱酸性皮脂膜（acid mantle）可以克制細菌生長，但濕疹病人就因為失去了這種能力，他們皮膚酸鹼值在pH7或以上，因此較容易受到感染。

近10年，有研究開始發現濕疹與皮膚表皮（epidermis）的屏障功能（skin barrier function）有密切關係，更可以說異位性濕疹是皮膚屏障缺陷（epidermal skin barrier defects）。從另一角度看，皮膚屏障其實與免疫系統是緊緊相連，息息相關。現在已沒有人再說誰屬於哪一個陣營，因為大家從不同角度對付濕疹，大家都是贏家。

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文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）