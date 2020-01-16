吾生有杏：院長醫生周記（183）：人間還是有情

經過急症室外圍，看見一排又一排的紅色臨時帳篷，救護車在急症室外排隊，長長的車龍駛不進來。救護員只好在稍遠的地方把病人放在擔架上，再把他們移送入急症室。

看到眼前的情景，手機又不時傳來其他醫院的信息。急症室外露天候診的病人，當中不乏老弱婦孺，見者心酸。這個疫情竟令我們一向引以為榮的醫療系統打擊至淪陷邊緣，為什麼？

作為醫護人員，救傷扶危是我們的使命。香港的醫護面對多次重大疫情都從未退縮，實在是香港人的驕傲。醫護同事不眠不休，為的是要爭分奪秒，搶救每個生命。但當發現無論如何拚命，仍有很多虛弱的病人在風中瑟縮等候，看着他們冒冷受苦，有說不出的無力感。再次提醒我們，醫護都只不過是人，實在有很多事情都是我們能力範圍以外的。

此刻，腦海裏浮現了多名同事，在這段疫情極其嚴峻的時候，負責着最首當其衝的病房。

不眠不休 無私抗疫

有一名部門主管，他已經40多個小時無間斷在病房工作，因為病房有不少患上重病的長者，他不願意丟下他的同袍獨個兒回家。這邊廂他盡力救治患者，那邊廂他不斷與患者家人溝通，希望減輕親人的憂心，只是還有大量病人源源不絕經急症室運上病房。

在走廊遇上深切治療部的一名資深醫生，這名醫學院的教授肩負着在深切治療部為新冠病人插喉的工作。雖然插喉所產生的飛沫傳染風險極高，但他卻淡淡然告訴我：「Francis，我一個人為病人插喉便可以了！不必要增加其他同事受感染的風險。」

令我十分感動的，還有我醫學院的學生。有些同學看到急症室外的情况，心裏焦急，便主動向我提出加入志願軍，發起到安老院舍協助疫苗接種的工作。事實上，已經有超過500名醫學院的教職員和學生分別參與醫院及社區的抗疫工作。

雖是寒風雪雨，但我感到的卻是一顆顆無私赤熱的心，香港雖經歷多番災劫，但這地方還是人間有情。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

[健康]