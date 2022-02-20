無定向學堂：孫仔孫女出招 疫中照料腦退化老友記

抱公仔不止為安撫

賽馬會耆智園首席訓練顧問、腦退化症護理專家崔志文說，抱公仔的做法，「台灣稱『娃娃治療』，根據依附理論，當人去到一個階段，在認知功能上退化，對身邊所有事都會害怕，因為分析不到發生什麼事，如果有些東西可以依賴，便會安心些。好多人會問是否把公仔當真，其實（認知障礙長者）在中期或中後期開始，覺得公仔都是生物，會跟他對答、互動」。他解釋公仔有幾個功用，包括正向的社交表達，「對住小朋友有一種『我可以照顧你』的感覺，因為腦退化症患者常被照顧，這小朋友不會責備他、嫌棄他」；亦可減低老友記的焦慮，「以往研究指出，當焦慮感下降，可減低藥物介入」；還可增強日常生活的動機，「如幫公仔換衫、抹嘴，會有類似教育的作用，當你為公仔做，即你也會這樣做」。而除了普通公仔，還有電子公仔、具溫度、表面似皮膚等各種款式，可為長者提供觸感刺激。

撤離貼士

崔志文提醒，撤離過程中，「工作人員辛苦，長者也好辛苦，但老實講，佢係咪話好受苦呢？其實我們不會知道。好多時人們會說見佢個樣，使乜問佢吖，梗係愁眉深鎖啦，或說問佢都唔識答你啦，但其實認知障礙症的照顧，最緊要是長者覺得點，有些老人家可能覺得有人推來推去幾好睇，我不否定他們會有負面情緒，但起碼唔好覺得個個都係咁先」，盡量從老友記的視角出發，他有幾項建議：

撤離時簡單解釋

撤離時工作人員一定要解釋，「如果沒有人手逐個講，就派張紙仔，不用寫什麼根據防疫條例，只簡單說這裏有人不舒服，所以要帶你到別處，不用擔心，我們會幫你。不識字的老人家亦會覺得有些事在發生」。可定期每30分鐘或一小時說明，「不能假設講一次會記得，可錄音，定時定候廣播」。

如要把長者手上公仔拿走消毒，亦要說理由，「說小朋友要冲涼或朋友找他，可否借走一會，也要交代如何交還，可問『你認唔認得姑娘先，認住姑娘，我給你一張紙，等陣見到你揸住張紙，就知道是你的』」。

家人預錄影音安撫

提供熟悉的物件陪伴，「如有些人是公仔，有些人是水壺，或家人的照片。家人也可先錄兩三段片或聲音，隔離時工作人員可播給他看，跟他說不用擔心，我們都識這邊的姑娘，他們會照顧你的，有唔舒服就告訴姑娘，每段大概一分鐘，因為腦退化的人不會看很久」。

一頁資料放進走佬袋

預備一頁資料放入「走佬袋」，「不是列出生年月日那種，而是之前住哪、以前工作是什麼、家人的名字、院舍叫開佢咩名、說到什麼他會很開心等，不用長，一頁就可以，讓亞博姑娘開始照顧時看到資料」。

上門服務因疫暫停

訓練中止退化加劇

隨着感染個案急升，不少照顧者在擔心隔離安排以外，也因長者減少到日間中心或家人要在家工作，而需花更多心力照顧家中長者，提供認知障礙症上門服務的「耆俠會」創辦人Zoe和Alvin說，為減低老友記受感染的風險，他們開始研究如何以視像提供服務，他們說疫情令院舍入住需求增多，「有些本來可居家安老，但身體大腦機能退化，家人無法照顧，迫於無奈去院舍」，同時亦有家人即使疫情嚴峻，還是希望他們可繼續上門。Zoe說有些老人家只是沒做訓練個多月，已退化很多，但因所住大廈及附近有多宗確診，他們考慮上門服務會增加感染其他長者的風險，以及同事的安全，「都無辦法，而去到這狀况家人都明白，所以想試下zoom」。

「隔代照顧者」文文與Kristi都是在家中照顧認知障礙長者的孫女，她們成立了專頁「笑口祖」，文文亦有設專頁「我家有個大BB」記錄照顧婆婆的心得與點滴。二人更在網上開設「在職/隔代照顧者應援關注組」與同路人互通資訊，她與專家崔志文都提供了家居防疫的貼士。

家中照料貼士

耆智園專家崔志文建議

留意情緒 毋須執著解釋

相處不要捉錯處，「大部分我接觸的家人都係忍唔住頸，見到老友記所做的不是很合理，就一定話佢。如非危險就讓他做，做得不好或不理想，之後才去幫手。跟腦退化的人談話不用多解釋，反而要明白他們的情緒，如問他/她做乜成日摷錢，可能是因為想給你買食物，你話佢摷來摷去摷乜鬼，咪擺嗰度囉，一鬧就會有行為出來」。

安排輕鬆日程

在家中安排日程，「如上午有兩個小活動，每次大概30至45分鐘，不需要密集，不用排到開會那樣，要有足夠休息，因為腦退化症朋友在日常生活要用很多能量，一般人用五成力量，他們要用七成才好似我們這樣」。

參與線上活動

可找zoom活動參與，「可能你覺得佢唔望，或望兩秒又彈開，但腦退化朋友適應一件事起碼需要兩星期，不用心急，兩星期同一時間，一開頭陪一兩次，讓他/她習慣坐着有事可做」。

曬太陽助眠

曬15分鐘陽光，「在家裏有窗和陽光的地方，每天曬兩至三次太陽，每次15至20分鐘，可調節睡眠能力，透過光的強度變化，令身體知道日夜節奏」。

照顧者定時休息

家人要定時休息，「24小時看顧，小小事都不放過，家人會爆煲，所以建議每1.5至2小時要有30分鐘或15分鐘讓自己休息一下，也不要不停開住新聞台勁播疫情消息，會潛移默化不開心，資訊是需要的，但定期更新就ok」。

「耆俠會」Zoe、Alvin建議

簡單方式提醒

用簡單易明方式配合措施，「照顧者是協助他明白生活各方面大小事的人，要用無比耐性，講完再講，有些家人想到方法，如把長者戴口罩的照片貼在門鎖旁，他/她臨出門口見到自己，就會記得戴口罩」。

解釋現况

「他們未必可理解covid，但相信大部分長者對2003年SARS仍很深刻，可用2003年發生的一些事情，再指面上口罩，讓他們聯想到類似情况。」不讓老友記了解現時發生的事，會令腦退化加速惡化，「因為愈來愈跟現實脫離，不知時地人，更停留在『吽』的狀態，愈來愈少刺激，所以這是絕對有需要」。

安排節目互動

安排活動要有更多互動，「如看電視是比較單向的活動，他們睇住個mon，係咪睇緊電視都唔知，可能只對住電視發呆，變相是呆坐，可多些討論電視節目，第一可測試到老友記能否理解電視節目入面發生什麼事，第二可讓他們多些表達自己的意思，如問男女主角發生什麼事」。Quality time是關鍵，不是只排活動捱時間，「很多行為問題，如拿電話對空氣說話，扮跟朋友聊天，好多時是他們覺得孤獨。一日有半小時討論劇情、談天，讓他們跟你在那一下真的connect起來」。

及早教用智能電話

文文曾邀請朋友「Soon女MM」在專頁分享中度認知障礙婆婆被送進亞博隔離的經歷，提到婆婆懂得用電話溝通和視像通話，Alvin認為這當然是婆婆精靈，但亦見照顧者功勞，「老友記還未失去大部分學習能力時，家人可在初期教定用這些儀器，如果到失去學習能力才叫他用，基本上不會學到。我們會說認知障礙是一個旅程，可預早去策劃這件事」。Zoe補充：「如果願意前期落苦功，有些老友記去到中期還識用WhatsApp，甚至用手機看新聞，永遠不要低估他們的能力，一早建立習慣就到中期都可維持。」

孫女文文建議

投其所好

文文的婆婆現時98歲，因疫情已暫停到日間中心，但她發現婆婆喜歡在中心寫大字，便買來「清水帖」，「用水不用墨，右至左寫完一篇之後，右邊就會乾，乾了又變透明，可以繼續loop」。現時老人家不能跟孫仔飲茶，她會讓婆婆剔點心紙再買外賣，後來發現點心紙也可以是認字好工具，「老人家以前鍾意數錢計數，就讓她數數銀仔；近期買菜好貴，我們家自己發芽菜，也讓她來搣。她喜歡睇大戲，我也bookmark了很多大戲給她在平板電腦看」。她說不想讓婆婆覺得被安排活動，所以多從日常生活之中發掘可做的事情。

孫仔孫女協助照顧

隔代照顧者也很重要。文文說孫仔、孫女也許不是主要照顧者，但其角色可協助父母照顧家中長者，簡單如上網搜尋資料已有很大幫助。另一方面隔代照顧者也有其困難，「如找到很多資料，亦不可立即安排，要跟父母解釋、分析再表決，一講他們可能會say no，擔心要畀錢，就要解釋好處，花很多力氣去做」，而她發現香港社福機構的活動目標多是伴侶、子女，其實也可多鼓勵隔代照顧者參與。

請專家評估家居環境

考慮請專家評估家居狀况，「家居改善安排是最重要，可以找職業治療師上門幫手做評估，告訴我們如何設置」。她說一般上門一次平均價錢是1500至1800元左右，「可能會覺得好貴，但我試過經機構安排請治療師上門，是免費的，然後由治療師報價買輪椅得半價折扣，如3000元變1500元」。她亦提醒這種服務及買器材都可用醫療券，不過或有可能如非由治療師代買、自行去買就不能用券，需先了解細節。

同路人互相扶持

文文不時在專頁及群組分享資訊，例如照顧者最近很關心疫苗護照問題，她分享為婆婆取得豁免紙的經歷。為讓同路人不至無從入手，她這次亦提供了一些材料：

信義會延智會所習作介紹

fb.watch/bccL6afwTM

賽馬會耆智園長者運動教學片

youtu.be/F0dXJFcmw-k

大銀疫下照顧系列的入院走佬袋清單

bit.ly/3LJ7SC4

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 受訪者提供、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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