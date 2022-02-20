估餐飽：初陽家居隔離 三餐睡房解決

1. 自救策略：發燒服成藥 自備三餐

Sunny在2月6日覺得身體不適，因為女朋友確診，他懷疑自己也感染新冠肺炎，「星期日開始感覺有點累，像是四肢乏力」。他星期一（7日）和同住父母去社區檢測中心排隊檢測，星期四（10日）才收到信息通知他呈陽性，父母則陰性。但他自星期一（7日）起已開始在家自我隔離，沒有外出，家人也跟公司請大假，陪他一起留在家中，9天內家人只離家兩次，為了去社區中心做檢測和購買日用品。知道結果後，Sunny不太擔心自己的病情，相信「中咗都無嘢」，唯一怕傳染身邊朋友和家人，他爸爸有高血壓，「我很怕傳染家人，因為家人有長期食藥，他們不像後生抵抗力好，怕他們病情會比較嚴重」。父母星期五（11日）再做檢測，幸好結果呈陰性。

出現病徵後的首兩天，Sunny除了較平時嗜睡之外，沒有其他不舒服，就只喝感冒冲劑。直到第三天開始發燒，高燒持續一日，「病得最辛苦時就發燒、沾寒沾凍、頭痛、乾咳和流鼻水」。吃了3天必理痛後，鼻水收了，沒有頭痛，只是間中有一兩聲咳，到2月12日他感覺自己差不多痊癒，這時才收到衛生署電話，「他問了我的姓名，問我地址和電話，他說會接我去做檢測或者隔離，我就追問他去哪裏？做多久？什麼時候有車等等，他卻答不到，除了這次，就沒有人聯絡過我」。衛生署也沒有強制他留在家中，沒有提醒他要做什麼家居隔離措施、不能外出的話一日三餐如何解決，一切只靠自己尋找資訊。

2. 9天家居隔離 與家人零接觸

Sunny總結9天家居隔離的經驗，說原則是要避免任何接觸，包括直接或間接接觸。這9天裏，他除了去洗手間、洗澡，幾乎24小時都留在房間裏。即使離開房間，他亦會戴上兩個口罩，爸爸媽媽也戴口罩，「我不會跟他們說話，好快入廁所，盡快回房，我碰過的東西都會自己消毒過才回房，有需要就打電話給家人」。媽媽煮好飯菜後，夾到他的專用碗碟，放在他房間門外，讓他拿回房間吃，等爸媽都吃完洗完碗，他才到廚房洗自己的碗筷，再用酒精消毒餐具，以免家人碰到他的口水。他的髒衣服會放在獨立洗衣籃，和父母的衣服分開洗，「我洗澡會順便刷牙，以免跟他們用同一個洗手盆」。除了零接觸，父母亦加強家居清潔，每天早上都會用稀釋消毒藥水抹全屋家俬、拖地，廁所早晚洗一次，洗衣籃有衣服就開機洗。

3. 儲糧囤菜自煮 菜式清淡重複

全家一起隔離，意味着Sunny家人不能落街買餸，忌憚疫情肆虐，也不是每個送貨員或外賣員都願意送到門口，Sunny媽媽預先購買大量日用品和糧食儲備，肉類即買罐頭和凍肉，蔬菜買存放時間較長的西蘭花和椰菜，把雪櫃塞滿，菜式亦不免重複，Sunny笑說已經連續幾天午餐晚餐都看到西蘭花，「例如西蘭花和椰菜，媽媽各自買了6個回來，現在家裏還有兩個未吃完，不停煮」。媽媽見他生病，菜式偏向清淡，這幾天吃的都是烚雞、蒸魚、焯菜，他吃到口寡寡，開始懷念外面的餐廳，「早餐多數都是一碗麥皮配生果，午餐就煠水餃、焯菜，加支益力多」。所以轉陰性後，他就買外賣回家吃。

休息解悶 照顧心理健康

香港住宅居住空間狹窄，如果患者家中有同住家人，但沒有獨立房間，也難以成功隔離。Sunny有自己房間，有助減低傳染家人的風險，但天天被困斗室也不好受。他的房間不過100方呎，放了一個大衣櫃，一張碌架牀，上面是牀，下面是書枱，只剩下一個身位闊的走廊空間可以活動。面對狹窄的環境，他提醒隔離時，照顧心理健康亦很重要，「隔離可能會心情低落，但記着不要這麼容易亂，不要沮喪」。頭幾天他病到迷迷糊糊，顧着睡覺，時間比較容易過，病好後就要想法子消磨時間，煲劇看書，這也是他在房間內只能做的事，「我看了一套戲，因為我還在進修，所以就趁機看readings」。但苦惱的是找不到空間做運動、伸展四肢，Sunny平時很喜歡運動，一星期抽4、5天去跑步、打羽毛球，現在難免感覺鬱悶，「我都想郁吓，但都無辦法，唯有忍耐」。面對日復日的隔離，24小時對着四面牆，他相信病情很快會過，告訴自己病好就沒事了。父母亦視隔離為休息機會，「因為他們可能平時工作辛苦，就把握時間休息、睡覺，睇劇，所以心情都ok」。

4. 第9天 呈陰性 回復正常

隔離第9天早上，他買來快速測試包，結果呈陰性，他可以結束枯燥乏味的隔離生活，反正這都是他的自發行動，「衛生署沒給我任何指引，其實這不是強制的」。回歸正常生活的第一天，他說想外出食飯，「食番啲濃味嘢」，還有做運動，重新訓練體能。或許這也是在病毒來勢洶洶時，大家的自救策略，見字飲水，強身健體，多吃水果，抗疫不忘提高免疫力，才能打好這場硬仗。

【世衛家居隔離建議】

患者個人衛生：

‧勤洗手

‧與他人保持至少1米距離

‧佩戴合適醫用口罩遮掩口鼻，在使用過程中不要觸碰或觸摸口罩

‧咳嗽或打噴嚏時彎曲手肘作遮擋

‧使用專用牀單和餐具

環境衛生：

‧不允許客人登門拜訪

‧限制患者在屋內活動，並盡量縮小共用空間

‧確保共用空間（例如廚房、浴室）通風良好

‧家庭成員應避免進入患者所在房間，如果不可能，應與患者保持至少1米距離（例如避免同牀）

‧限制照顧者人數，最好指定一個身體健康且無慢性疾病的人

‧照顧者應避免直接接觸患者的體液，尤其是口腔或呼吸道分泌物和糞便

‧感染者接觸過的任何表面和家居用品應至少每天清潔和消毒一次，家居用品包括盤、杯和餐具等

‧至少每天一次清潔和消毒患者所在房間內經常觸碰的表面，例如牀頭櫃、牀架和其他臥室家具

‧至少每天一次清潔和消毒浴室和廁所表面

如果出現以下嚴重症狀，應立即求醫：

‧呼吸困難

‧胸痛

‧意識混亂

‧喪失言語或行動能力

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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