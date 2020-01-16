周日話題：走私與偷渡，刻在大灣區的DNA裏

雖是意料之外，但也在情理之中。走私與偷渡，本來就刻在大灣區的DNA裏。更準確地說，大灣區「自古以來」就是「一體化」的，人民自由來往，船舶穿梭無礙，貨物互通有無，是統治者、殖民者強行劃分了「邊界」、設置了「海關」，才將這些「互聯互通」打上了不光彩的標籤，水貨、逃稅、人蛇……

在中原王朝的刻板印象裏，閩粵桂瓊等沿海諸省居民，都不像北方農民那樣老老實實耕田，而是「嗜利通番」，「男不耕作，而食必粱肉；女不蠶織，而衣皆錦綺，莫非自通番接濟、為盜行劫中得來」（俞大猷《正氣堂集》）。在地方層面，明清官員對於這種現象背後原因有清楚認識：沿海地區「襟山帶海，田不足耕，非市舶無以助衣食」（許孚遠《疏通海禁疏》），「海盜，非別有種類，即商漁船。是商漁非盜也，而盜在其中，我有備則欲為海盜者，不得不勉為商漁；我無備則勉為商漁者，難保不陽為商漁而陰為海盜。」（《雷州府志‧海防》）

「自古以來」互聯互通為搵食

翻譯一下，漁民和海盜，本來就是「你中有我，我中有你」。表面上是漁民，暗地裏是海盜——換個說法，漁獲多的時候是漁民，收成差的時候是海盜，就算真的是海盜，平時也要打魚掩護一下。萬一被某地官府緝拿，就棹艇逃到下一地，或者先找個海島藏身，又或藏寶（「張保仔藏寶處」 不獨長洲才有，而是大灣區的統一傳說）。風頭過後，又重操故業。

時光過了幾百年，有些事卻好像沒有變過。那些「走奶粉」的退休人士和全職師奶，表面是旅客，暗地裏是水客，也是「你中有我，我中有你」。在「反水客」人士眼中，他們與「蝗蟲」無異，但誰知背後辛酸，是不是生計所逼？用一句黃子華的金句概括，「揾食啫」。

對，「揾食啫」，從明清到今天，即使航海技術、衛星定位、人臉識別科技浪潮幾番新，就算明知是「犯法㗎」，走私和偷渡也從未禁絕。一是因為巨利之下，必有亡命之徒；二是官府「親自落場」。清朝平南王尚可喜、尚之信父子就自己操縱走私，中小商人唯有投靠「搭單」；清朝禁煙之後，英國仍以香港為基地，向內地走私鴉片和其他貨物。曾在朝鮮戰爭期間「為國走私」、幫助新中國突破物資禁運的霍英東老先生，曾自曝當年全靠賄賂港英水警。在改革開放40周年的回憶錄中，有東莞村幹部自述，他們去香港勸當年「逃港」者返鄉投資，晚上坐個大木盆划到香港上岸，徹夜長談後再划回東莞。

講到上世紀的逃港潮，道理也是一樣，「揾食啫」——留在內地冇啖好食，不如博一博。命只有一條，誰想忍飢捱餓，但誰又想在邊境線上被狼狗追？誰想提心吊膽扒火車底？誰想被捉回村中再受一次批鬥？只是人人都滿腔憧憬，過了海就是神仙。當時的廣東領導人習仲勳，見此情况大受震撼，明白這不是什麼「主義」問題，而是老百姓對提高生活水平的渴望，這大大觸動了他後來推動廣東改革開放。

「坐大飛過大海」 疫情前後皆存在

今次偷渡客從香港搭船回內地，引發深圳邊境加裝鐵絲網，珠海中山江門惠州等多地重金懸賞偷渡線索，令不少網友感慨「三十年河東，三十年河西」。其實，從香港偷渡回內地絕不是今天才有。大灣區的DNA不會改變，對某些人來說，珠江口一直都是無掩雞籠，只是新聞有沒有報道、公眾是不是知曉。港產片中常有「坐大飛過大海」的情節，澳門去得，珠海就去不得嗎？「洗頭艇」這個詞未必是一個笑話，而是真實存在的，只是不在你我普通人等的生活中而已。如果偷渡船不是長期運作，哪有在疫情期間「說走就走」這樣的好事？摸清水路、避開追緝、找到上岸點、上岸後如何接駁，絕不是一朝一夕可以熟練完成。

從目前已公布的流調軌迹看，那艘船上有部分偷渡客還算有點良心。最早被通報的是湖南郴州那兩人，從珠海駕車回到郴州後連家也不回，第一時間先去醫院做核酸檢測，然後去吃飯、買煙，入住酒店後再未外出。在廣州確診的兩名女子也是主動去做了檢測，不過足迹廣泛，遍及天河、番禺、花都多區。同船偷渡客後來在惠州博羅、上海陸續被找到，相信未來幾天，還會有其他偷渡客的資訊被披露，他們除了要接受隔離、被公安立案偵查，還要背負「跨境投毒」的全網駡名。

港人曾助逃港者「抵壘」

調轉來想，他們如果不是形勢所逼，何必要這樣做？香港的領導人有沒有因此「大受震撼」，思考一下是什麼造成有人要鋌而走險？內地公眾號「深圳客」最近發表文章〈從大逃港到逃離香港，我們如何對待香港疫情偷渡者？〉，當中重提1962年「華山救親」舊事，引述《明報》發表社評呼籲人道對待逃港者，港人亦曾以極大善意對待難民、送水送糧送衣、協助他們「抵壘」。文章希望，如今內地人也應以更人道、更寬容的眼光看待「避疫」的偷渡客。

「深圳客」沒有提及具體的措施，不過其實廣東省可以做的，不止是應香港要求送去援助，還可以增加口岸返港名額，動用全省（至少是珠三角城市）更多酒店、運輸、人力資源做好隔離，讓真的有意「避疫」的人返鄉，起碼他們毋須在月黑風高夜踏上未知的「大飛」旅程。

文˙余衡方

編輯•利永倫

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