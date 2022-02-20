亞博現場的警示 若總是「恍然大悟」地抗疫

社工Sue（化名）與殘疾院舍的導師、照顧員進入亞博為隔離學員提供協助，原初見到現場一個護理員照顧8個學員，院舍同工亦1:1輔助亞博員工，不過場館愈來愈爆滿時，令人擔憂的情况出現：一名舍友大便在褲子上，伸手抹反弄得病房到處都是，「因為找不到便椅，舍友忍不住大便，同事嗌咗好耐（找亞博員工），我見到惡劣情况又再嗌，好耐之後才有人來幫手」。

她多番強調，亞博員工是盡心的，從交談得知他們是12小時一更，「好多以前不是做開院舍，疫情下失業，就考PCW（Personal Care Worker）的牌，所以有些沒很多經驗，好多學員需要過椅或用吊機，他們完全不懂得，簡單扶抱其實PCW學過，但實際上每個殘疾人士的身體狀况有不同，一般院舍有職業治療師、物理治療師，看着同事做得是否正確」。

人手不夠

原本院舍員工入亞博是支援角色，但見人手不足，都得落手落腳幫忙，「有些ward可能很多人都需要餵食」，一個ward有8個舍友，「得一個人點餵呢？殘疾院舍學員本身有特別餐具，可以自己進食，只有小量要餵，但現在很多卧牀過不到輪椅，又沒有枱面板，咪個個都要餵囉。在院舍不會這樣，他們想過自己輪椅，我們會讓他過，起碼在自己範疇內不必整天躺牀，可坐在輪椅」。餵飯可以幫忙，「換片、帶他們去廁所都要幫手，唯一是不處理排泄物，因為他們有一套消毒程序，我們也不知所需工具放在哪裏」。

她說得最多是「人手不夠」，「公道啲講，我不覺得是他們不想做，如果不夠人手，我就會有個問號，其實當局應該一早知道入面有幾多病牀，有幾多人需要協助，他們分開三team，有些叫清潔組；有些是護理組，照顧排泄物、起牀、餵食的；有些是護士，負責餵藥，照計應該計到人手，沒理由人手會這麼緊張」。

院舍支援人員熟悉舍友脾性，「有的學員愛玩，如丟被單落垃圾桶，又有學員每15分鐘要求去廁所」，Sue提到亞博是破例讓他們入去，是考慮到殘疾學員有各種情况、特性。不過其實這個做法並非Omicron疫情才衍生出的首例，我們接觸到2020年8月至9月曾在亞博做護理員的阿詩（化名），她說自己當時同樣因疫情，原有工作停擺，故到亞博工作，曾在場服務過3間老人院的院友，工作後期她需要服務一間殘疾院舍的舍友，她所說的與Sue年半後看到的情况類似。沒相關經驗的她曾被一名院友揮拳：「我跟他說想為你量血壓，他點頭以示可以，我就自然拿一個最傳統的綁手臂血壓計，那刻他突然一拳揮過來，我的面罩跌落地。」後來才得知院舍用的是手腕量血壓計，院友誤以為要被綁而激動，慶幸後來幾天院舍所屬機構有社工進場協助，就舍友特性輔導他們的情緒。

Sue嘆：「見到都慘，因為他們真的不熟（如何照顧舍友）。如果可原址隔離，衛生署可提供人手去支援院舍，當然空間是一個限制，不是間間私營院舍都有一堆病房作隔離空間，但會否有些情况是輕微的，在病房外圍起屏風就可以，有些不行？如果有指引給院舍，就會好好多。」

香港抗疫困局縮影

疫情兩年，我們學到什麼？中大生命倫理學中心總監區結成醫生讀到「香港社會工作者總工會」〈院舍員工在亞博的眼淚〉的內容，形容「院舍的困難是香港抗疫困局的縮影」。「疫情來到今天，其實我們都不是沒有心理準備。毫無疑問抗疫焦點有兩個地方，一個是不可拖垮醫療體制，第二是不可造成大量長者、體弱者死亡。其他什麼成績表、數字，我覺得都是其次。來到這個地步，照道理院舍搞唔掂的問題不應現在才為意到，院舍的困難從這篇文章看或我從同行了解，得知它得到的指示或一向做法，在過去第二、三、四波疫情亦如是，如果院舍有爆發情况，就會安排隔離檢疫，（感染個案）清了就回來，他們的概念是依賴公共衛生及醫療系統為它處理問題，聽指引行動。」

但如今的困局是Omicron疫情帶來「量」的問題，「雖然今次的規模大到任何準備都不能完全充分處理到，但總不能對這類情景沒一個設想，沒預計當醫院沒辦法處理時，甚至亞博處理不到大規模隔離時，需要什麼支援或配合，最低限度院舍應可容易得到最新的指示或支持」。

指示跟不上

區結成認為院舍問題是一個警示，「就如讓院舍做很多快速測試，但後着的指示卻沒想清楚。我恐怕家居（抗疫）亦有同樣問題，如指引說初陽後38℃持續發燒就打999，我見到這個指引就馬上想，在現時情况是行不通，因為很多人感染後會發燒，發燒好易到38℃，如果這樣打999，根本沒那麼多車去急症室。指引的及時性、更新的速度是跟不上現實，大家就在後面追」。

「大量個案衝擊，無論點樣做都不會盡如人意，但在大家跟指引辦事時，會出現這樣的困難，院舍又怨醫院，醫院又怨院舍，我覺得不應去到這個地步，而是有一些快速的方式，指示當（個案的數）量大到一個地步，大家要做什麼，即使不理想，都應有一個共同的理解。」

「不應等到每次有這樣發展，有人申訴，或有人睡在醫院門外，才恍然大悟去處理。」院舍的警示提醒了我們：「要有些心理準備，當院舍員工或醫管局員工感染數量開始累積增加時，要預計如何處理，也是指引跟不跟得上的問題，原本是員工一感染就退下火線，在一定日數測到陰性就重回崗位，但當累積到一個數目，外國已試過，去到一定比例，服務就會停頓，如果照數，每天百多個醫護人員中招，數到20日、30日後，就是幾千個員工，醫療系統或開始出現大問題。」

「在老人院問題上如果不能預早看到這個問題，到醫院受到累積的衝擊時，都會有同樣問題。退後很多步去看，只要維持運轉到，所有東西不會冧檔、停頓，看外國經驗，最壞的波浪撐2、3個月都會開始消退，所以運作上如何協調好不會停頓是很重要的事。院舍是很清楚的一個焦點，長者被人推來推去的慘况、制度容納不到、協調不到、指示跟不上，作為一個learning case，讓我們預備接下來的兩三星期，會是非常有用的。」

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文˙曾曉玲

編輯•蔡曉彤

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