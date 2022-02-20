星期日現場：中招一家 同呼吸，共命運

2月9日（周三）

家傭於清晨開始發燒（接近40℃）和嘔吐。想起家傭身體健康一直很好，多年來沒有病，加上新聞也沒有外傭群組染病的報道，爆疫的葵涌屯門也不是外傭常去的地方，尤其是家傭當天早上去了打疫苗。想起我打第二針時，也是發燒躺在牀上兩天，太太也是嚴重不適，於是給了家傭退燒藥，希望她朝早醒來沒有事。

工人睡到下午好轉後，有幫忙給兩個孩子餵奶及安排午睡。

2月10日（周四）

過了一天，家傭說很辛苦想去醫院。送家傭到醫院的隔離病房後，我開始感到不適，估計因為照顧工人和小朋友太辛苦，以致作感冒了。

怎料到晚上，家傭WhatsApp我說她是染上新冠肺炎！我接下來應該怎樣做 ？

‧是否應該叫太太立刻與兩個小朋友離開？住酒店要收拾行李，但家中的東西乾淨嗎？

‧若去親戚朋友家住，她們會否把病毒傳播？

‧大女其實已流鼻水幾天，大概早已被家傭傳染了，是否要帶她走？

‧若離開的是我，但家中的東西已被病毒污染時，她們留在家中還安全嗎？

一家人想了一會後，還是決定留下來，共同面對吧。

2月11日（周五）

親友送了一些檢測套裝給我們，證實全家都中招了。我們不太擔心，因為小朋友也是輕症居多，有病徵就吃藥，致電通報衛生署，職員只是叫我們去做檢測。

2月12日（周六）

凌晨3時左右，1歲半的小女兒突然發燒和嘔吐，牀全是嘔吐物，原本可以好好睡覺的晚上，變成疲於奔命的清潔。

慶幸到了早上，小女兒已沒有再嘔吐，只是微燒，總算捱過了第一波難關。

2月13日（周日）

還以為最差的情况已過去，怎料輪到大女兒凌晨發燒和嘔吐，兩公婆又清潔至天亮。

早上，我們趁女兒未睡醒時，輪流去附近的檢測中心，以便應付公司的追問及請病假。

連續兩晚沒有睡覺後，太太由無病徵變成有病徵，開始頭痛發燒了。到中午，大女兒發燒更超過40℃，於是決定召救護車，只是沒想到醫院爆棚的程度超乎想像，急症室外的停車場已搭了二三十個臨時帳篷安置病人，全天都是救護車出出入入。幸而大女兒到傍晚已沒有嘔吐，高燒也忽然自己退了，陪同大女兒的太太眼見入院遙遙無期，與其兩人在帳篷中半死不活，不如回家休養兼騰出位置給其他重症病人，只是醫院職員以「政府的政策為由」堅拒確診病人離開，更揚言會報警尋人。

坐了一整天帳篷的太太終於崩潰，由我去醫院接力陪診，太太回家休息。到凌晨12時後，院方終於表示有牀位了。我們足足等了13小時，由急症變普通症，卻被迫要進醫院。入不了醫院的，則繼續在外面等待。

2月14至16日（周一至周三）

留醫的大女兒基本上健康了，在家的小女兒有些輕微肚瀉。輪到大人的健康沒有好轉，我這幾天的病情反覆，忽然開始頭痛、作嘔及失去嗅覺。太太每天照顧腹瀉的小女兒已差不多虛脫了，同樣也失去了嗅覺，吃藥也無法退燒。

2月17日（周四）

家傭通知我，她已被送往竹篙灣繼續隔離。

2月18日（周五）

染病7日後，兩個大人終於覺得好轉了。因應政府要騰出病牀，我與沒有大礙的大女兒，一同被送往亞洲博覽館隔離營，待Ct值上30才可以離開，不知道要在隔離營等多久。

究竟放一個帶病毒的健康人士回社區錯，還是關起帶病毒的健康人士，拒絕讓情况好轉的病人出院，卻令需要治療的重症者在急症室外無了期等候入院、入隔離營治療更錯？

尤其看到這麼多重症病人還在等入院時，我們行得走得的人，佔用了寶貴的醫療資源，怎看也是一種錯配。

Omicron如「來來曱甴屋」

說Omicron只是輕感冒，居家隔離、休息幾日就會好，只是事實的一部分，因為這隻病毒有「來來曱甴屋」的威力，一隻曱甴中招，就可以做到一巢全殲的結果。事實上，除了我們一家，原來姨媽、姨甥仔、外甥女、家中長輩都有感冒病徵甚至發燒，因為有部分人曾經上過我們家，然後再把病毒傳播給自己家。

一個人流感是小病是福，一家人發燒重流感絕對是災難。莫講話危殆重症，只要有一個家庭成員稍為嚴重，而又因傳染力太強大而不能靠親朋幫忙時，靠輕症者照顧重症者，恐怕輕症也會惡化成重症。

我只慶幸我們染病比較早，可以得到醫療體系支援，不需要先在寒風中吹幾天。當醫療體系癱瘓後，香港人只能居家自救，但以香港之人口密集，而Omicron散播力又如此驚人，沒有三房兩廁豈能做到有效的家居隔離？家居隔離在香港的實情，就是家居交叉感染，一家人同呼吸、共命運。

兩年前已在歐美加開始的情况，香港才剛剛進入。奢望病毒不變種，奢望病毒突然消失是不切實際，我不肯定，香港距離終點仍有多遠，斷斷續續的防疫措施、停課、停工、停聚、停堂食、停活動的措施還要持續多久，這一代兒童是否不會擁有上課的記憶。我只肯定即使給你清了零，總不可能永遠不跟外面的世界接觸，與歐洲隔絕的印加帝國，就是這樣一下子被歐洲人帶入的病毒消滅。

要戰勝疾病，一是靠疫苗，一是靠免疫系統的適應與演化。靠目前的疫苗是不可能做到的，因為病毒變種遠遠領先疫苗的技術。從歐美的經驗，當一個社會大部分人都染過病，有切身經驗知道如何康復，民眾的免疫系統同時適應，就會比較容易找到防疫與社會正常運作的平衡點。

文、圖˙生還者

編輯•林曉慧

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