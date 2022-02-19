掌上摺疊「寶盒」 精準還原影像

P50 Pocket推出了兩款規格，其中更高階的Premium Edition，更邀請了荷蘭著名時裝設計師Iris van Herpen設計，靈感源自構成大自然脈絡的山川流水，以溫婉鎏光金為選色基調，非常時尚。

6.9吋摺合式屏幕中間的摺合鉸鏈組件，廠方表示用上多種特殊材料和製作工藝，如2100MPa超強鋼和鋯基液態金屬，聲稱更堅固可靠，亦令手機更輕薄之餘，熒幕展開後更顯平整。手機摺合時厚度僅15.2mm，展開後更只有7.2mm，手握感舒適。機身外另設了一個1.04吋小熒幕，毋須展開手機都可閱讀及操作通知、日程、音樂、天氣等主要功能。

素來Huawei P系列都擁有出色的拍攝能力。P50 Pocket亦加入超光譜超級影像鏡頭系統，3支分別為4000萬像素原色鏡頭、1300萬像素超廣角鏡頭、3200萬像素超光譜鏡頭，能捕捉更多細節資訊，影像還原能力更精準。另外，新機採用經全新調校的自拍運算技術，超光譜影像鏡頭可增強暗部解析力，無論是逆光還是暗景，自拍效果都有顯著提升。

遠攝旗艦機 200倍超長變焦

同期推出的還有旗艦手機Huawei P50 Pro，它與P50 Pocket同樣配備Snapdragon 888處理器，相機系統則大幅升級，4個主鏡包括兩個原色鏡頭（彩色+黑白）及多光譜感應器，配合超清圖像引擎，令影像的進光量及清晰度大為提升。而6400萬像素的潛望式長焦鏡頭，則帶來最高200倍超長變焦，加上最新防震功能，能輕鬆捕捉遠處景物。至於超廣角鏡頭擁有13mm超闊角度，亦可作2.5cm超微距拍攝，讓用家更易拍下與別不同的場景。

■Huawei P50 Pocket規格

熒幕：6.9吋2790×1188解像度OLED（內）、1.04吋340×340解像度Super AMOLED OLED（外）

處理器：Snapdragon 888 4G八核心（2.84GHz）

內存／儲存空間：8GB／256GB、12GB／512GB；支援256GB NM Card

主鏡頭：4000萬像素原色鏡頭 f/1.8、1300萬像素超廣角鏡頭f/2.2、3200萬像素超光譜鏡頭 f/1.8

自拍鏡頭：1070萬像素f/2.2

電池容量：4000mAh

體積／重量：170×75.5×7.2mm／約190g

售價：$10,988（8GB／256GB 晶鑽白）、$12,988（12GB／512GB 鎏光金Premium Edition）

■Huawei P50 Pro規格

熒幕：6.6吋2700×1228解像度OLED

處理器：Snapdragon 888 4G八核心（2.84GHz）

內存／儲存空間：8GB／256GB；支援256GB NM Card

主鏡頭：5000萬像素原色鏡頭（彩色） f/1.8、4000萬像素原色鏡頭（黑白）f/1.6、1300萬像素超廣角鏡頭 f/2.2、6400萬像素長焦鏡頭 f/3.5

自拍鏡頭：1300萬像素f/2.4

電池容量：4360mAh

體積／重量：158.8×72.8×8.5mm／約195g

售價：$7998

查詢：8128 8810（HUAWEI）