碼頭餐廳下午茶 270度海景相伴

6款指定茶點 無限添加

餐廳的招牌作特色3層架下午茶，形式與傳統英式下午茶稍為有別；餐廳先奉上welcome drink，今期是Herve Mathelin Brut Premiere香檳，接着是主角下午茶登場，共12款鹹點甜品以3層架全套上枱。未飽足的話，可以從專人推出的餐車上，再任選6款指定茶點，包括：水滴柚子芝士蛋糕、魅惑玫瑰朱古力布朗尼蛋糕、英式提子鬆餅、千島醬芒果莎莎蝦多士、芝士焗忌廉蜆肉酥皮撻及焗酥皮雞肉批，全是下午茶的受歡迎款式，而且是無限添加，可算得上是semi-buffet形式。餐廳下午茶一般以四季為主題，亦曾與航空公司合作推出以航點地區名物為題；今季名為「花悅馥香」，春天元素兼配合剛過去的情人節，故此甜品均以紅色系、玫瑰花作點綴，鹹點則選用矜貴食材，有龍蝦、黃金魚子及黑松露。基本茶啡之外，亦可升級至任飲其他酒類及無酒精飲品（分別另加$138、$188或$288）。

開業至今，下午茶一直人氣高企，每到周末全店25張枱均座無虛席，於是餐廳由原本下午2:00，加開中午12:00及下午4:00，每日共3輪；每逢月初及月中開放網上預約。坐困愁城的日子，偶爾讓自己出走，看山看海，嘗點甜，呷口茶，給自己放鬆一下吧。

■Pier 1929

地址：灣仔渡輪碼頭2樓

供應時間：每日中午12:00、下午2:00、4:00

訂座：inline.app/booking/pier/1929

查詢：3188 9677

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