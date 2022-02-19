為抗疫生活打打氣 潮牌下午茶禮盒 小確幸外送

「西太后」工作枱 招牌圖案茶罐打卡

香港將英式下午茶文化發揚光大。國際著名時尚品牌Vivienne Westwood多年前在尖沙嘴開設Vivienne Westwood Café，是時裝店與生活館模式的合併，之後遷到銅鑼灣現址。

英式下午茶一直是餐廳的焦點，疫情前吸引不少日本遊客來朝聖。餐廳內到處都是打卡位，像擺放在模擬時裝展天橋上的「西太后」Vivienne Westwood工作枱仿製品，還有由數十個招牌圖案茶罐組成的巨牆，可算是向愛喝茶的西太后致敬，以及參照她靈感泉源的英國博物館The Wallace Collection來設計的廂房，均是下午茶打卡的最佳背景。

秘密花園為題 一口吃掉可愛「盆栽」

作為潮流品牌，其下午茶自然也要換季。春天是花花世界，餐廳以秘密花園作為今季下午茶的主題。悅目的食用花與蝴蝶圖案朱古力片，點綴了迷你法式蛋白檸檬撻及法式香蝦芝士酥盒；花盆造型的特濃朱古力百利酒盆栽蛋糕，賣相精緻可愛，連「盆」都可以吃。難得下午茶也提供素食版，將鹹點的葷食改為素食；不過甜點依舊有蛋、奶及魚膠成分，純素者未必適合。咖啡與茶的選擇眾多，如伯爵茶、English Breakfast、Darjeeling都選用有機茶葉，除了一般意式奶啡，也有黑糖薑拿鐵、玫瑰拿鐵等特色口味；另可升級一嘗新鮮冲製的花果茶，或與同行友人乾一杯Philipponnat Royale Réserve Brut香檳。

這款下午茶同時也首次推出外賣版，將下午茶3層架演變成3層禮盒。手挽繩配左右開箱式設計，概念源自中式嫁女餅禮籃。紅色紙質禮盒上綴以燙金立體品牌標誌，既寓意幸福喜慶又華麗得體，不愧為潮流品牌。由於要因應保鮮狀態，外賣版的茶點款式與堂食版稍有不同，建議自取後2小時內享用。外賣同樣供應素食版，不過飲品只有精選茶包選擇，暫不設咖啡之選。能夠在餐廳內享用兼打卡，固然美滿；外賣回家品嘗，只要當下心中自在，又未嘗不可。

■Vivienne Westwood Café

地址：銅鑼灣百德新街27至47號Fashion Walk 1樓F-8號舖

外賣預訂（需於3天前預訂）：online.modamiahk.com/tc/vwteaset

領取時間：下午1:00至5:00

查詢：2799 5011

文：陸悅

編輯：王翠麗

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