東涌石獅山 較冷門路線靜賞吊鐘

宜穿防滑鞋 留意重型車

記者今次由港鐵東涌站出發，經裕東路向北大嶼山醫院方向前進，在行人天橋上左轉進入黃龍坑道，經過馬灣新村、赤鱲角新村，之後向右往東涌食水配水庫方向走，附近正有地盤施工，要留意重型車輛進出。沿馬路向上走，留意左邊有條維修石級路，走到最高點，沿引水道上走不久，在左邊草叢就找到登上禾寮墩的路。山徑兩旁長有長草，但路段尚算清晰，大致沒有分岔口。上禾寮墩略有斜度，需爬升至約323米，沿路回望，盡見東涌一帶景色。由東涌站出發至禾寮墩標高柱，大約需1個半小時。

由標高柱向右邊小路前進，已不時出現吊鐘花的芳蹤，再向石獅山方向前行，走到平坦路段，能遠望山上萬綠叢中的點點粉紅；吊鐘花因花朵細小，不會大剌剌地放閃，而是含蓄地在綠野中透出點點色彩，故遠看並不明顯，但眼前的點點粉紅，足可預視前面將有更好的等待大家。

沿大石脊路前行往石獅山，漫山是吊鐘花。相比大家熟悉的大枕蓋，石獅山的吊鐘花較細小，有小粉紅色或白色花朵，是另一種嬌小的美；這裏既有盛放的花朵吸引蜜蜂，亦有含苞待放，形態繽紛。禾寮墩與石獅山之間的山脊，是西貢大枕蓋以外吊鐘花長得較為茂密的地帶。若以賞花為主，大可在石獅山原路折返，因為獅龍古道一段分岔路較多，除非具行山經驗人士帶路，否則容易迷路，且需要一定體力。

易行大枕蓋 飽滿吊鐘晶瑩通透

相較東涌石獅山，西貢大枕蓋的賞花路線較容易走，是輕鬆打卡的首選。若於假日在西貢等巴士遇上人潮，可在市中心乘的士直接到萬宜坳，車費約80元。下車後在左手路邊見到沿石級往大枕蓋，沿路有浮沙碎石，路徑明顯。走約1個半小時便到達大枕蓋，山頂上景觀開揚，可遠眺整個萬宜水庫和大半片西貢東的風光。

當日記者到大枕蓋，幸運地遇上陽光燦爛的晴天，更映襯得吊鐘花朵朵飽滿，晶瑩通透。花上剛開出紅葉飛揚，顏色大多嬌艷粉紅。只是慕花而來的人潮亦較多，熱鬧非常。下山不久，便見往西灣亭及鯽魚湖分支的路牌，若走鯽魚湖鹿湖郊遊徑，終點為麥理浩夫人度假村，便可坐巴士離開。