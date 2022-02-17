jewellery：結合水晶與鑽石 重新演繹印度大君高級珠寶

時至今日，品牌現任創意總監Claire Choisne都會從當時的設計原稿找到新系列的靈感，以獨特視角詮釋全新的Historie de Style, New Maharajahs高級珠寶系列。她表示：「品牌的典藏檔案中，珍藏了這149件珠寶的設計原稿，從這些設計中，給我啟發出新系列的設計靈感。我希望把這些設計帶到21世紀，為現代那些想要表達自身獨特個性和風格的男女，重新設計這些珍寶，帶來新意。」

可轉換式設計 男女皆宜佩戴

Historie de Style, New Maharajahs高級珠寶系列的誕生，源於印度大君委託的故事，從中可見富印度傳統文化的設計元素如蓮花、頭巾飾品以及婚禮手鐲，當中更運用了傳統珠寶的製作工藝，以寶石雕刻技藝，展現極富現代氣息的創意理念。Claire Choisne刻意選用白色及透明色為珠寶主色調，並嘗試調整比例效果，使其突破性別局限，成為一物多用的可轉換式珠寶，創造出男女皆宜的珠寶作品。對於這樣的處理手法，也許很多人也因為「鑽飾只限於女性佩戴」的觀念而感到驚奇，Claire Choisne卻指出：「高級珠寶不應該只適合女性佩戴，我們希望男士亦可以佩戴珠寶，因此品牌也為他們設計作品。事實上，高級珠寶最初是為男士而設，他們早在印度大君時代，已透過珠寶來展示地位與裝飾自己。所以為男士創造高級珠寶作品，是件很自然的事。」她強調：「珠寶與性別無關，而是與風格有關，它們能讓每個人表達自己的獨特個性。」

採用純白及透明寶石為主調

雖然Claire Choisne在系列中，運用了象徵印度文化的元素，不過整體設計卻有別於傳統印度宮廷珠寶鍾情的濃艷色彩，當中只有一款鑲有哥倫比亞祖母綠寶石的頸鏈及耳環較為色彩艷麗。「即使系列在訴說印度帕蒂亞拉大君的委託故事，但採用純白及透明寶石為主調，能塑造出一種純淨優雅的感覺，不會令整體設計帶來陳舊的厚重感。」在這條她提及的New Maharajah鉑金和白金頸鏈中，鑲嵌了9顆總重40卡的哥倫比亞祖母綠寶石，作為構成頸鏈中央位置的吊墜。為減輕頸鏈重量，同時保持原有美感，品牌採用了鑽石替代1928年鑲嵌在這條頸鏈末端的祖母綠寶石，並在這些鑽石上覆以天然水晶，增強其閃耀度來塑造光澤流動感。

透明水晶營造輕盈感

系列刻意選擇純白及透明物料，產生出一種回歸純淨的感覺。為什麼她會想到把水晶和鑽石結合在一起？「首先是水晶與品牌的歷史產生有着連繫，因為品牌創辦人Frédéric Boucheron是第一個在高級珠寶中採用水晶的人；而在個人層面上，這是我喜歡的材料，因為水晶能透過其透明度，為作品帶來視覺上的輕盈感。此外，在印度，水晶在幾個世紀以來一直佔有重要地位，經常被用於儀式物品中。」Claire Choisne指出：「在系列中使用水晶是一項挑戰， 因為這是一種難以切割的石頭；它們不像鑽石般堅硬，很容易破碎，因此在處理上需要格外小心。」

由設計到製作過程，系列共花了一年半時間完成，並動用了13位工匠，其中8人更是寶石匠。能創造出如此精湛的作品，當中又遇上了什麼難處？Claire Choisne特別以系列的New Maharajah頸鏈為例子，「要為這件作品拼湊出一組9顆相配的哥倫比亞祖母綠寶石，絕對充滿難度，因為祖母綠寶石是一種天然易碎的石頭，而在製作這條頸鏈時，我們更需要用上208顆相同的長方形切割寶石祖母綠寶石」。另外，由於整個珠寶系列採用傳統珠寶的製作工藝，所有步驟均需要由人手製作。「這亦是在高級珠寶領域罕有的做法。」

查詢：Boucheron 2762 7829（ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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