重新裝瓶 改宣傳路線 干邑飛甩老套 進攻精品界

先為大家略為介紹什麼是干邑。首先白蘭地是以水果製作的烈酒，在不同國家或者內地都有生產這種酒類的酒廠，但干邑地區是法國僅有3個AOC產地認證的白蘭地產區之一，只有位於法國西南面近海的Charentes行省其中6個地區的作品才能被稱作干邑，並且在生產細節和原料都有着嚴格指引，像平常我們說到的VSOP或XO就是有關年份的分級。而大品牌的干邑跟威士忌中的Blended類似，融合很多不同莊園的原酒，甚至在某些大品牌的釀酒師眼中，未經調配的作品都只能稱作「生命之水」（Eau-de-vie），而不可冠以他們品牌的名字。其實種種規定就是再多篇幅也說不完，所以我們還是回到正題，到底這個如此守舊、甚至我們會認為有些「老套」的產業，在近年有了怎樣的變化？

當然干邑在生產上的堅持與保守，並不會一夕之間就突然翻轉，即使有人嘗試以其他酒桶為干邑過桶也只屬少數，但在推廣方面，卻的確花多了不少工夫。像Hennessy、Martell、Rémy Martin等大集團，近年也不時和各個範疇的藝術單位推出外貌更有話題的聯乘作品，又或開設大型Pop up store為品牌和干邑這種烈酒宣傳。在飲用方法上，也開始發掘其他不同的可能，在廣告宣傳上亦採取更年輕的觀點切入，這些改變，都是為了向新一代重新介紹這具數百年歷史的烈酒。

新推廣角度 配搭朱古力或甜品

本地烈酒商The Whisky Library亦有代理部分精品干邑品牌，除了引進更多不同的選擇，也不定期舉行一些白蘭地品酒會、以干邑為主題的雞尾酒推廣，甚至去年也嘗試舉辦一些如朱古力或甜品跟干邑的配搭活動，相信比起單單在飲宴上看到的一瓶瓶烈酒，更容易令人感興趣吧。

至於一些國外聞名的獨立裝瓶品牌，雖然可能主力還是放在蘇格蘭威士忌方面，但近年也有不少開始嘗試挑選一些其他類別的佳作，在飲家圈子內甚至為這些烈酒創作了一個新字眼：Malternative，就是形容給飲家麥芽威士忌以外的另一些選擇。像Whisky Agency、Samaroli、Maltbarn等大家可能認識的威士忌裝瓶商，在近年也推出不少干邑，甚至Armagnac、Rum等酒類也包括其中。歐洲知名的烈酒展The Whisky Show，在近年也舉辦了以精品作品為主打的分支Cognac Show。

當你以為香港沒太多人留意干邑的時候，其實已有不少威士忌愛好者留意到這些較偏門的作品。像去年底由我身邊幾個威士忌酒友成立的獨立裝瓶品牌Spiritus，第一款推出的作品竟然是干邑！負責人之一Stanley表示：「雖然我們本身接觸威士忌為先，但隨着市場對威士忌追求愈發熱烈，要找到一桶合心水的好酒無論在機率或成本上都殊不容易。相反，單桶干邑同樣每一桶都有其獨特之處，卻像一個未被發掘的寶藏，所以我想嘗試介紹一些性價比高的作品，跟大家一起細心品嘗。」

百年前作品 口感複雜中帶清新

向來以精品為主打的威士忌吧House Welley Bar雖然最初幾次專屬包桶都是蘇格蘭威士忌，但在去年推出了首款干邑，更是很多國外收藏家都極力追捧的神級作品，共同創辦人之一Eric說這是一個機緣巧合的結果，他說：「本身我與干邑裝瓶商Malternative Belgium創辦人Pieter Knapen份熟好友，而且非常欣賞他挑選的干邑與主流不同，有次閒談間他透露有一瓶於1906年蒸餾的作品，雖然在1983年轉到了名為Dame-Jeanne巨型玻璃瓶中封存，但過百年前蒸餾的作品實在令人極感興趣。Borderies產區除了是6大干邑產區中最小的，其出品亦普遍有着鮮明的堅果風格，喝過樣本之後，當中豐富的花果香氣令我為之驚歎，不但沒有過度熟成，絲綢般的口感除了複雜，竟然還帶出少許清新的感覺。」

其實不止他們，業內還有很多很多追求美酒的飲家，在為自己、也為大家默默發掘更多精彩的作品，所以不要一口就斷言「干邑只有老人家在喝」！

● Tony Leung：fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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