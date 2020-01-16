其他車款：400匹小車俱樂部

在芸芸高級汽車品牌中，平治最遲推出高性能小車，但叫座力絕不下於對手，當中以由高性能部門AMG負責開發及設計的AMG A45 S 4MATIC+最吸引：將一副1991c.c.小型直4引擎提升至極高輸出：最大馬力421ps，峰值扭力500Nm，配合8前速高性能波箱及四輪驅動系統，0-100km/h加速時間只需3.9秒。想買？需付出近百萬元！（售價：$993,284起；查詢：2504 6140）

另一車廠寶馬近年的「400匹水平小車」，令人留下深刻印象的是兩門三箱式房跑車形態的M2（1系掀背車暫未有「400匹型號」），車廠更曾推出全球限量生產2200部的M2 CS（最大馬力調至450ps）。至於常規型號M2 Competition，身懷2979c.c.雙渦輪增壓直6引擎，最大馬力410ps、峰值扭力550Nm，0-100km/h加速只需4.2秒便完成（7前速自動波版本）。（暫未有新車供應；查詢：3129 9000）

文：莊達民