Watch News：改良運動表款 清晰讀時

相比起直徑較大，43毫米的Aquaracer Professional 300腕表，今回推出的Professional 200分別有40毫米和30毫米款式，其中40毫米直徑11毫米厚表殼款，外形較流麗和修長，將取代原有直徑41毫米12毫米厚的款式。而Professional 300和200兩款腕表的分別，可見於指針與刻度的幾何設計。Professional 300腕表設計選用六角形時標、加大的時針與黃色點綴，Professional 200則選用偏向經典運動腕表的設計語言，時標為斜邊梯形，時針呈修長劍形，細節點綴採用清亮白色。為令讀時清晰，表盤時標與指針覆以Super-LumiNova夜光塗層。

● 查詢：2375 0836

文：張曉冬

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