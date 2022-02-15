論盡教育：王師奶教作文

未覆這位讀者之前，先和教作文的教師們討論「如何教作文」？王師奶切身經驗，小學時老師根本無教如何作文，通常在黑板寫下題目：或「我的志願」，或「秋日旅行記」，然後她姑奶奶或改簿，或無所事事兩頭望。唔知點解，算術可以有100分，默書可以有100分，甚至中文科都可以有100分，唯獨作文通常只是60多些，全班最高分的是孖辮女阿珍，最高亦只得72分而已。老師們，其理安在？王師奶曾膽粗粗問作文科老師點解，她的答案似是而非。佢話作文科傳統都係不會給滿分，因為文章絕妙無止境，你好，有人更好，給了你100分，有人比你更好時難道給200分？答案如此，唯有生吞。

模仿魯迅 被批弄巧反拙

王師奶有次作文，模仿魯迅名句：「我家門前有兩棵樹，一棵是棗樹，另一棵也是棗樹」。小婦人寫：「我家門前有兩棵樹，一棵是荔枝樹，另一棵也是荔枝樹」。將大文豪的名句偷樑換柱，以為一定可以博得高分，怎料老師將它改成「我家門前有兩棵荔枝樹」，還加批「累贅，病句」。我和老師討論（不敢理論） ，老師有點詞窮，牽強回答說：「佢係魯迅你唔係，曲線模仿就弄巧反拙」。唉！佢係教師我唔係，講到咁盡，唯有收口。呢段經歷，對小婦人教訓深刻，做教師，做父母，甚至做人上司，係唔係可以高壓，打橫來？

王師奶有幸遇過不少好老師，因為有讀者向小婦人「請教」作文方法才觸起這小故事。衷心說，對教師們仍充滿敬意。話說回頭，既然讀者有問，王師奶必定有答。意見未必人人認同，甚至有人認為小婦人大言不慚，倘若如此，請讓路，等本師奶「大言」下去。

模仿為先不要緊 選清麗通順文章

謹答該讀者家長如下：第一、所有學習都從模仿開始，書法、繪畫有臨摹這階段，但模仿什麼，臨摹什麼一定要小心選擇，這階段家長的責任很重要。這位向王師奶「請教」的太太，如果你要自己女兒的作文「好」，千萬千萬，一千個千萬不要讓她看王師奶的「文字」（小婦人從來不敢說是文章）。因為王師奶筆下草根，又白話，又廣東話，又俗語，又文言文，是雜碎一碟；見到啲教育界牛鬼蛇神，蛇蟲鼠蟻就會青筋暴現，出言無狀，所以千祈唔好畀你位千金睇到，遑論模仿了。王師奶咁講好似趕客，但取法乎上，得乎中，為了下一代能寫清麗的文章，小婦人自踩又何妨！

第二、一篇作文裏面不可寫兩個主題。教師叫你寫遊記，你寫沙田就沙田，不要既寫沙田，又寫新浪潭一雞兩味咁貪心，這會令文章無重心。

第三、多看書模仿別人的文筆好重要，看邊一類書要跟她興趣，如果她愛看太空故事就讓她看，看武俠小說又何妨。興趣是學習的動機，只要書的文字通順乾淨就好。千萬不要逼她看什麼「作文指南」這類乏味的垃圾。

王師奶的簡單答覆未必令您滿意，但確是真心和實用的「指教」。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

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[Happy PaMa 教得樂 第384期]