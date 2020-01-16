辣媽CEO：逆來順受「為你好」

小T去英國讀書，非常投入享受是事實。問他可有興趣趁機申請移民，留在當地找工作生活？他耍手擰頭，讀書是一陣子的事，移民是一輩子的事，坦白講，要在英國找份理想工作，尋覓發展機會，談何容易？生活質素方式，亦和香港大相逕庭。若然生活無憂，有條件飛來飛去間中去玩下住下，另當別論。

移民到異國 子女身心壓力大

因為香港的政治氣候，身邊朋友不少選擇移民。但有不少走得非常倉卒，連和好友say goodbye的時間都沒有。問題是，如果只是大人或兩公婆的事，說走就走的確不需要和任何人交代；但是一個家庭有小朋友的話，就不能不顧及孩子的感受，事前的溝通非常重要。人生路不熟，子女突然被通知安排去一個完全陌生的地方重新開始，適應一個完全不一樣的教育體系，和不一樣的文化，跟完全陌生的面孔相處，對孩子的身心都會造成很大的壓力。

很多父母忽略了，更甚者是從來不重視孩子的意見及話語權，總認為做父母為子女做的安排肯定是最好的。子女要是有意見，就是不識抬舉，就是身在福中不知福，我講過很多次，那句「為你好」，難聽過粗口！

去旅行和去生活，是完全兩碼子的事。近日不約而同有好幾個子女隨父母移民，結果因為不同原因回流香港的個案。有的因為在學校社區被欺凌，有的因為無法適應融入新環境導致情緒出現問題，有的因為埋怨父母獨斷獨行爭吵到水火不容。一家人結果要分開兩頭住家，父母其中一人帶子女回港，另外一個留在當地繼續坐移民監。不要罵我烏鴉口，分分鐘家庭破裂，家不成家。

尊重子女意見 勿單方面「為你好」

和大家分享一個正面教材。好友家庭環境富裕，要移民隨時走得，始終捨不得香港。但見這兩年的情况，為了孩子的將來，還是決定要移民，但一對讀初中的孖仔，一個想去英國，一個想去美國，順得哥情失嫂意，點算好？一家人坐低開家庭會議商量，最終決定不移民！大孖考入英國當地名校，和幾個buddies一起去讀。細孖說自己未ready獨立生活，想留在父母身邊讀完中學，想讀什麼科目，考入哪一間美國大學再決定。父母尊重兩兄弟意願，兩兄弟分道揚鑣，為自己的未來作選擇做決定。

如此開明開通的父母，實屬罕見，值得嘉許。真正的「為你好」，基礎是尊重，不是從自己的角度，而是從子女的角度出發作考慮才是。逆來順受的「為你好」，只有壞，沒有好！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

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[Happy PaMa 教得樂 第384期]