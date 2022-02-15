家庭有教：勇者一定無懼？

恐懼和勇氣非兩極對立

根據專門研究勇氣的荷蘭學者Peter Muris教授所發現，或許會給我們一些答案。Muris教授長年研究兒童焦慮症的發展與治療，以及勇氣與焦慮症的關係。在「傳統」智慧中，一個常被探討的提問就是：究竟恐懼和勇氣是不是硬幣的兩面呢？

研究團隊首先邀請孩子分享自己對勇氣的睇法，再回想一件自己認為曾經發揮勇氣的經歷，再為自己在該事情上的焦慮和勇氣感覺評分。同時，團隊亦透過問卷收集孩子對自己日常中焦慮和勇氣的水平。按照「傳統」智慧，焦慮較高的孩子，勇氣水平自然較低，較少會作出勇於挑戰的行為。然而結果卻讓人有點出乎意料。

恐懼可轉化為勇氣的提醒

綜合研究結果顯示，雖然孩子有較高日常個人勇氣水平，與較低的焦慮症狀水平相關；但另一方面，研究同時注意到即使孩子在臨場事件中當時當刻的擔心水平較高，但未必等於孩子會迴避事情，也就是說：有較低水平的恐懼並不代表孩子臨場會較為勇敢，而相反，當有較高水平的恐懼，也不一定會出現缺乏勇氣退縮的表現。數據進一步指向，勇氣或許可以被視之為一種獨特的保護情緒，如果孩子能夠感覺和接受一定程度的焦慮恐懼，甚至將之轉化演繹為鼓起勇氣的提醒，將有助孩子面對困難和挑戰。

蒙玲又說：「如果所有人只做擅長的事情，沒人做想做的事情，這世界或會更有效率，但就一定不會變得更好。」下一回進一步探討家長可以如何去培育孩子的勇氣。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第384期]