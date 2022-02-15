多元導航：失敗的價值

猝不及防的「失敗」

「我個quiz又炒嘞！我要drop咗BA （DSE選修科：企業、會計與財務概論）！我只係靠死背公式，根本都讀唔明……」

她靈動的大眼睛裏淚光閃爍，彷彿將要決堤。「呢題錯，呢題都錯，錯咗就係錯咗，我永遠都做唔啱㗎啦！」隱忍多時的淚珠終於衝破障礙，自由宣泄。

她是一個中六的文科生，一年多前由於壓力而患上情緒病，一直以來努力康復，努力追上學習，兢兢業業；但生命的巨浪總是不似預期，喜歡偷襲，讓人措手不及！

「失」而復「得」的成長

失敗是什麼？多少次失敗才能收穫成長？答案當然因人而異。

有一個學生，中一時由於沉迷網絡遊戲而缺課，第二年重讀了中一，順利升上了中二之後，又因為成績不達標而被迫重讀中二；到了中三，因為選科結果未如理想而主動要求重讀中三，因為她想再努力一年，靠自己爭取到修讀心儀的選修科目。談及自身的經歷，她笑說自己也不明白當年那個渾渾噩噩的自己，到底是發生了什麼事！是失敗嗎？當然是。但，她說：「這些失敗的經歷讓我知道我不能再這麼下去，因為這條路行不通，所以，我要試其他的路。」

犯錯有利腦部解決問題

在史丹佛大學，心理學家（Moser et al., 2011）研究發現犯錯有利於腦部成長，但我們往往沒有留意到這一點。當我們思考、困惑或糾結時，正正是大腦成長的好時機。當我們犯錯時，大腦會發現這一個途徑行不通，會刺激它尋找其他途徑，其他解決辦法。這些刺激/訓練，能幫助大腦形成新的聯繫 （connectivity），或者加強原有的聯繫，讓我們轉數更快！

所以啊，失敗只是一隻紙老虎，其實沒有想像中的可怕噢！我曾經和那個中六的學生說，失敗其實是一個可貴的經驗，我們都是人，都有盲點，失敗正正是幫助我們暴露了自身的盲點，讓我們知道從哪裏去堵塞漏洞。那雙大眼睛靈機一動，她狡詰一笑：「咁我收集錯題，堵塞漏洞，咁咪天下無敵咯！」

誠然，失敗的滋味很不好受，很折磨！但如果知道，失敗能刺激我們的大腦成長，你是否又願意摒棄「失敗總是不好的」這個固有認知/舊認知，去嘗試擁抱失敗後的成長？（如果你正在思考這個問題，恭喜你，你的大腦已經在學習、成長！）

參考：Moser, J. S., Schroder, H. S., Heeter, C., Moran, T. P., & Lee, Y. H. (2011). Mind Your Errors Evidence for a Neural Mechanism Linking Growth Mind-Set to Adaptive Post-Error Adjustments. Psychological Science, 0956797611419520.

文：陸曉誼（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介﹕香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第384期]