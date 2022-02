多元導航：失敗的價值

猝不及防的「失敗」

「我個quiz又炒嘞!我要drop咗BA (DSE選修科:企業、會計與財務概論)!我只係靠死背公式,根本都讀唔明……」

她靈動的大眼睛裏淚光閃爍,彷彿將要決堤。「呢題錯,呢題都錯,錯咗就係錯咗,我永遠都做唔啱㗎啦!」隱忍多時的淚珠終於衝破障礙,自由宣泄。

她是一個中六的文科生,一年多前由於壓力而患上情緒病,一直以來努力康復,努力追上學習,兢兢業業;但生命的巨浪總是不似預期,喜歡偷襲,讓人措手不及!

「失」而復「得」的成長

失敗是什麼?多少次失敗才能收穫成長?答案當然因人而異。

有一個學生,中一時由於沉迷網絡遊戲而缺課,第二年重讀了中一,順利升上了中二之後,又因為成績不達標而被迫重讀中二;到了中三,因為選科結果未如理想而主動要求重讀中三,因為她想再努力一年,靠自己爭取到修讀心儀的選修科目。談及自身的經歷,她笑說自己也不明白當年那個渾渾噩噩的自己,到底是發生了什麼事!是失敗嗎?當然是。但,她說:「這些失敗的經歷讓我知道我不能再這麼下去,因為這條路行不通,所以,我要試其他的路。」

犯錯有利腦部解決問題

在史丹佛大學,心理學家(Moser et al., 2011)研究發現犯錯有利於腦部成長,但我們往往沒有留意到這一點。當我們思考、困惑或糾結時,正正是大腦成長的好時機。當我們犯錯時,大腦會發現這一個途徑行不通,會刺激它尋找其他途徑,其他解決辦法。這些刺激/訓練,能幫助大腦形成新的聯繫 (connectivity),或者加強原有的聯繫,讓我們轉數更快!

所以啊,失敗只是一隻紙老虎,其實沒有想像中的可怕噢!我曾經和那個中六的學生說,失敗其實是一個可貴的經驗,我們都是人,都有盲點,失敗正正是幫助我們暴露了自身的盲點,讓我們知道從哪裏去堵塞漏洞。那雙大眼睛靈機一動,她狡詰一笑:「咁我收集錯題,堵塞漏洞,咁咪天下無敵咯!」

誠然,失敗的滋味很不好受,很折磨!但如果知道,失敗能刺激我們的大腦成長,你是否又願意摒棄「失敗總是不好的」這個固有認知/舊認知,去嘗試擁抱失敗後的成長?(如果你正在思考這個問題,恭喜你,你的大腦已經在學習、成長!)

文:陸曉誼(香港家庭福利會註冊社工)

作者簡介﹕香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構,致力推動和諧家庭關係,服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務,長者及社區支援服務等。

