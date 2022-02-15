讀書時節：思念中等待團圓

只是，繪本原是「舶來品」，就出版數量而言，翻譯繪本的比例，遠遠多於中文原創的，以至於無論是平日帶學生們看的，還是自己書架上的收藏，往往也以「非華裔」為主。雖然，我常常對孩子們打趣說「書海無疆界」，但每當我遇到原創好書，還是會特別關注。說到中文原創的圖畫書，《團圓》是絕對不能錯過的一本！

湯圓裏好運幣 載滿離別不捨

繪本封面上，主角一家三口抱着一起酣睡，幸福安樂。大紅色托底「團圓」二字，一望而知是春節故事。故事以第一人稱敘述小女孩毛毛一家人在春節團圓的經過，那是毛毛和她的爸爸，由陌生到重新親近，再到不捨離別、兩地思念的過程。毛毛認生的原因，是因為爸爸在外工作，一年才回家一次。就在農曆新年的短暫相聚裏，爸爸趕緊為孩子做了好多事情：買新衣、補窗戶縫、刷新門漆、換新燈泡……毛毛也因為有爸爸在，做了很多平日無法做到的事：爬上屋頂，騎在爸爸的肩頭上，看到了整個小鎮的風景……還有，和爸爸一起包象徵團圓的湯圓，吃到了湯圓裏的好運幣。

毛毛吃到了爸爸親手包進湯圓的硬幣，珍而重之。相比起來，同伴們擁有的紅包和玩具，在她心目中都不算什麼稀奇了——因為那枚好運幣，獨一無二，是幸運的祝福；是團聚的喜悅；更是滿滿的父愛。假期過去，爸爸要動身離家，回到工作的崗位。毛毛含着淚把那枚好運幣放在爸爸的手心，希望它會為爸爸帶來一年的平安好運。被她攥得暖暖的硬幣，載滿離別的不捨和重逢的期盼。

《團圓》描畫的年節場景非常傳統。粉牆黛瓦的民宅；疏影橫斜裏的枕河人家；馬頭牆一家挨着一家的風景；拱橋上舞龍燈的畫面，都彷彿讓人錯覺是吳冠中的江南水墨。包湯圓的習俗、水巷裏小舟上販賣的年貨，透露出絲絲江南水鄉的年味！這可能是跟作者和繪者的吳地背景有關。這本中文原創圖畫書，有自己鮮明的性格和獨特的美，含蓄而溫厚，我特別喜愛。

有說，這與居於城市的孩子有着距離感。先莫說風俗民情也可以是看點之一，就文本呈現的新年氣氛而言，就是華人社會的共同經驗。而且，現在節日慶祝活動氾濫，才更需要帶着孩子體會過年真正的意義。雖然，《團圓》敘述的是20年前中國大陸農村的狀態，它的風格也許非常中式，當中也有比較地域性的符號，但對至親的依戀、團圓的感動，還有一切的思念和離愁，其實無分地域，無關時代，甚至是無分國界的。這應該是《團圓》這本書能夠獲得多個國際童書獎的原因。

故事看完，我們把書合上的一刻，瞥見封底的圖畫：那是爸爸的辦公桌，上面除了放滿圖紙、拉尺和工程帽等工作用品，還有，一家三口的照片——在每刻的思念中等待團圓。繪者朱成梁寫道：「團聚，分別；再團聚，再分別……大大小小的團聚和分別構成了我們的人生。」這句話特別打動我：在疫情之下，人們不能輕易相聚；在移民潮之下，也不知何日再見，總有些人讓你特別掛念。

今天元宵節，我們祝願平安，期盼團圓。

文：倫雅文（資深學校圖書館主任）

作者簡介﹕手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第384期]